Маск не вимикав Starlink перед ударом ЗСУ по ЧФ РФ: Буданов розповів, як все було

Після активації супутникового зв'язку над окупованим півостровом, не було жодних нових відключень.

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Маск не вимикав Starlink перед ударом ЗСУ по ЧФ РФ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, elonmusk

Скандальний американський бізнесмен Ілон Маск не вимикав супутниковий зв'язок Starlink над тимчасово окупованим Кримом, аби запобігти атаці українських надводних дронів на флот РФ у Севастополі. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The WarZone.

"Це правда, що раніше Ілон Маск відключав свої продукти та послуги над Кримом. Але є й інша сторона цієї правди. Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття Криму, але це було не в той конкретний момент. Це відключення було на місяць. Я абсолютно впевнений, що весь перший період війни взагалі не було покриття (Starlink над Кримом - ред.)", - розповів Буданов.

За його словами, після активації супутникового зв'язку над окупованим півостровом, не було жодних нових відключень. Водночас глава української розвідки зауважив, що саме завдяки Маску і його компанії ЗСУ мають хороший зв’язок на фронті.

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"Подивіться, Starlink є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти та послуги. Уся контактна лінія певною мірою спілкується один з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів це була б катастрофа", - підкреслив Буданов.

Скандал навколо роботи Starlink

Раніше з біографії мільярдера Ілона Маска, яку написав американський журналіст і письменник Уолтер Айзексон, стало відомо, що Маск у 2022 році розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя тимчасово окупованому Криму, і такими діями зірвав операцію ЗСУ проти Чорноморського флоту країни-агресорки Росії.

Пізніше Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink для ЗСУ. Він наголосив, що такої вказівки він нібито не давав. Маск зазначив у соцмережі Х, що в районі Криму Starlink не працювала.

"Зазначені регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", – заявив він.

У The Washington Post розповіли подробиці ситуації і зазначили, у результаті зриву операції російські окупанти захопили неушкоджені екземпляри українських морських дронів.

Згодом стало відомо, що у США вимагають розслідувати дії Маска з блокуванням Starlink в Україні. Конгрес повинен гарантувати проведення зовнішньої політики США урядом, а не одним мільярдером, вважає сенатор США від Демократичної партії Елізабет Уоррен.

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