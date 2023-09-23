УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Маск не вимикав Starlink перед ударом ЗСУ по ЧФ РФ: Буданов розповів, як все було

Аліна Дембіцька
23 вересня 2023, 22:43 оновлено 23 вересня, 22:43
Після активації супутникового зв'язку над окупованим півостровом, не було жодних нових відключень.
Илон Маск, ВСУ
Маск не вимикав Starlink перед ударом ЗСУ по ЧФ РФ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, elonmusk

Скандальний американський бізнесмен Ілон Маск не вимикав супутниковий зв'язок Starlink над тимчасово окупованим Кримом, аби запобігти атаці українських надводних дронів на флот РФ у Севастополі. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The WarZone.

"Це правда, що раніше Ілон Маск відключав свої продукти та послуги над Кримом. Але є й інша сторона цієї правди. Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття Криму, але це було не в той конкретний момент. Це відключення було на місяць. Я абсолютно впевнений, що весь перший період війни взагалі не було покриття (Starlink над Кримом - ред.)", - розповів Буданов.

За його словами, після активації супутникового зв'язку над окупованим півостровом, не було жодних нових відключень. Водночас глава української розвідки зауважив, що саме завдяки Маску і його компанії ЗСУ мають хороший зв’язок на фронті.

відео дня

"Подивіться, Starlink є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти та послуги. Уся контактна лінія певною мірою спілкується один з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів це була б катастрофа", - підкреслив Буданов.

Скандал навколо роботи Starlink

Раніше з біографії мільярдера Ілона Маска, яку написав американський журналіст і письменник Уолтер Айзексон, стало відомо, що Маск у 2022 році розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя тимчасово окупованому Криму, і такими діями зірвав операцію ЗСУ проти Чорноморського флоту країни-агресорки Росії.

Пізніше Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink для ЗСУ. Він наголосив, що такої вказівки він нібито не давав. Маск зазначив у соцмережі Х, що в районі Криму Starlink не працювала.

"Зазначені регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", – заявив він.

У The Washington Post розповіли подробиці ситуації і зазначили, у результаті зриву операції російські окупанти захопили неушкоджені екземпляри українських морських дронів.

Згодом стало відомо, що у США вимагають розслідувати дії Маска з блокуванням Starlink в Україні. Конгрес повинен гарантувати проведення зовнішньої політики США урядом, а не одним мільярдером, вважає сенатор США від Демократичної партії Елізабет Уоррен.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Ілон Маск Starlink
Реклама

Головне за день

Окупанти потрапили в "пекло": ЗСУ знищують позиції РФ під Бахмутом

Окупанти потрапили в "пекло": ЗСУ знищують позиції РФ під Бахмутом

20:49 Україна
Увірветься +31: у які регіони повертається літо, а де будуть грози

Увірветься +31: у які регіони повертається літо, а де будуть грози

19:27 Синоптик
Буданов - про проліт БПЛА біля резиденції Путіна: хороший маршрут на Москву

Буданов - про проліт БПЛА біля резиденції Путіна: хороший маршрут на Москву

19:15 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:43

Маск не вимикав Starlink перед ударом ЗСУ по ЧФ РФ: Буданов розповів, як все було

22:11

Штормитиме майже 10 днів: Україну накрила найсильніша магнітна буря

21:24

Шольц пригрозив прикордонним контролем: між Польщею та ФРН спалахнув скандал

20:49

Окупанти потрапили в "пекло": ЗСУ знищують позиції РФ під Бахмутом

19:56

Особиста армія Кадирова небезпечна для КремляПогляд

Польща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - БогдановПольща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - Богданов
19:43

"РФ відчайдушно буде атакувати": Арестович розповів, скільки триватиме війна в Україні

19:27

Увірветься +31: у які регіони повертається літо, а де будуть грози

19:15

Буданов - про проліт БПЛА біля резиденції Путіна: хороший маршрут на Москву

18:49

Молитва, яка творить чудеса: Сон Пресвятої Богородиці 77 захистить від усього

Реклама
18:32

Собчак прокоментувала другу вагітність

18:23

Як сказати українською "первый блин комом": Авраменко дав відповідь

18:19

Денис Казанський. Росіяни лютують через прильоти по СевастополюВідеоблоги

17:57

Влада закликала українців виїхати з Криму

17:56

Гайтана поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком

17:49

Навіщо додавати соду в вино: рішення популярної проблеми знайдено

17:03

Україна застосовує ракети Нептун, але є один нюанс - Буданов

16:35

"Переживаю за життя своє і батька": постраждалий від побоїв у ТЦК розказав нові деталі

16:27

Як зберігати недостиглі помідори: два способи "дозріти" плоди

16:12

"Вагнерівці" повернулись на фронт: Тарнавський розкрив подробиці

15:57

Куди подіти опалі яблука: кілька рішень для вашої ділянки

Реклама
15:19

У Байдена вирішили дати Україні ATACMS, ракети надійдуть найближчим часом - FT

15:08

Любовний гороскоп на тиждень 25 вересня - 1 жовтня: Раку - зустріч, Терезам - новини

15:05

"Путін засмутиться": Буданов анонсував нові удари по Кримському мосту

14:57

Що потрібно зробити 25 вересня, щоб залучити щастя: прикмети і заборони дня

14:49

Дівчина витратила майже 600 000$ на уколи краси і зробила найбільші губи Великобританії

14:46

В українців мозок у небезпеці: лікар назвала потужну зброю проти Альцгеймера

14:21

Росія може готувати провокації біля кордонів Харківщини та Сумщини - ЗСУ

13:57

У вас високий IQ, якщо знайдете 3 хитрі відмінності між кошиками редьки всього за 9 секунд

13:46

Британія та РФ півтора року ведуть таємні переговори: у Sky News з'ясували деталі

13:46

Катер РФ підірвали разом з окупантами: ЗСУ потопили ще одне вороже судноВідео

13:19

Гороскоп Таро на тиждень 25 вересня - 1 жовтня: кому труднощі, а кому прибуток

13:15

Як українською сказати "бегущая строка": відповідь від Авраменка вас сильно здивує

12:55

Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою

12:55

Зеленський жорстко відповів "нейтральним посередникам": ти допомагаєш Україні чи РФ

12:51

В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

12:26

Відправив на аборт, розпускав руки: "Валюха" зі "Сватів" розповіла, як її принижував чоловік

12:00

Іменини 24 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

12:00

Зеленський про вибори-2024: "Суспільство не готове це підтримувати"Відео

11:53

Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

11:48

ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

Реклама
11:03

Математична задача для знавців, яка спантеличує: знайдіть правильну відповідь

10:47

Гороскоп на завтра 24 вересня 2023: Козерогу - втрата грошей, Овну - пристрасть

10:45

РФ збирає ракети: українцям назвали терміни та цілі нових масованих ударів

10:02

Дніпропетровщину атакували "Шахеди": пошкоджено об'єкт критичної інфраструктуриФото

09:23

Яке свято завтра 24 вересня: день у світовій та українській історії, церкви

09:20

У Севастополі прогриміли нові вибухи, в місті падають уламки ракет

08:58

"Крабова пастка": у ССО розповіли про точний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

08:37

Буданов назвав несподівану кількість втрат України у війні з Росією

08:22

Атака на штаб ЧФ РФ у Севастополі: серйозно поранено двох російських генералів - Буданов

08:20

Прямо як з одеського "Привозу": рецепт квашених баклажанів на зиму від Тетяни Литвинової

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти