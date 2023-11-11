"Повинні співчувати російським хлопцям": Маск видав маячню щодо переговорів з РФ

На думку Ілона Маска, обстановка склалася так, що наступ нібито призведе до великої кількості жертв.

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Ілон Маск порадив почати переговори з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Pixabay/Tumisu, скріншот

Скандальний американський бізнесмен Ілон Маск заявив про те, що президенту України Володимиру Зеленському не варто "відправляти молодь помирати".

При цьому в ефірі подкасту блогера Лекса Фрідмана він також порадив Зеленському сісти за стіл переговорів з диктатором Володимиром Путіним.

"Да. Я йому раджу не відправляти цвіт українській молоді помирати в окопах. Не потрібно цього робити, незалежно від того, чи буде він вести діалог з Путіним чи ні", — відповів Маск.

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На думку Маска, обстановка на фронті склалася таким чином, що наступ нібито призведе до великої кількості жертв.

Скандальний бізнесмен також вирішив, що, якщо Україна продовжить воювати, "багато людей загинуть без значних територіальних змін".

"Ми також повинні співчувати російським хлопцям, як і українським. Вони не просилися на передову, вони просто змушені бути там. Я думаю, що більшість з них не мають ненависті до іншої сторони", - додав Маск.

Зашквари Ілона Маска

Раньше в ОП відповіли на маячню Маска щодо "здачі України". Відмова від підтримки України точно не припинить війну, впевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше Маск знову потрапив у скандал через свої висловлювання щодо війни Росії проти України. Цього разу бізнесмен закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні - "безнадійною ситуацією". Про це він сказав під час виступу на онлайн-панелі на своїй платформі під назвою X (Twitter).

Як відомо, раніше Маск зганьбився заявою про касетні бомби для ЗСУ. За його словами, рішення США передати Україні боєприпаси є "лицемірним". Маск вирішив, що з поставок касетних боєприпасів Україні нібито нічого доброго не вийде.

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