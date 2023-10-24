"Катастрофічна помилка" : в ОП відповіли на маячню Маска щодо "здачі України"

Відмова від підтримки України точно не припинить війну, впевнений Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк відповів Ілону Маску / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/ Tumisu, Facebook / mpodolyak2

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нові скандальні заяви Ілона Маска щодо "припинення вогню" в Україні.

За його словами, відмова від підтримки України не припинить війну, а лише примножить конфлікти в усьому світі і стане кінцем міжнародного права. Про це він написав у Telegram.

"Маск вважає, що "здача України" під ніж обов'язкового масштабного російського геноциду приведе нас до кінця війни і "вічного миру". Це катастрофічна помилка. Відмова від підтримки України точно не припинить війну, але неминуче призведе до різкого множення конфліктів у всьому світі, кінця епохи міжнародного права, краху міжнародної економіки і тріумфу сил зла", - упевнений представник ОП.

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У цьому випадку, на його переконання, в світі ніяких правил більше не буде, а передбачуваність і договороздатність остаточно помруть: "Апетити агресорів будуть рости, терористичні угруповання будуть отримувати все більше інвестицій в межах осі зла".

Радник глави ОП вважає, що така ситуація закінчиться великою війною на різних континентах, в якій, ймовірно, в такому випадку вже доведеться брати участь і громадянам Америки.

"Будь-які сумніви стають живильним середовищем для агресорів, розбурхуючи їх свідомість думками про слабкість заходу. Відлуння цих сумнівів ми бачили в Ізраїлі", - додав Подоляк.

Скандальна пропозиція Маска

Нагадаємо, раніше Маск знову потрапив у скандал через свої висловлювання щодо війни Росії проти України.

Цього разу бізнесмен закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні - "безнадійною ситуацією". Про це він сказав під час виступу на онлайн-панелі на своїй платформі під назвою X (Twitter).

"Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією", - сказав Маск.

Крім того, він додав, що США буквально "вступають у Третю світову війну".

Нагадаємо, що Ілон Маск приголомшив своєю цинічною заявою щодо контрнаступу ЗСУ. Мільярдер вважає, що Україна нібито витрачає багато життів для звільнення незначної кількості території.

Маск зганьбився заявою про касетні бомби для ЗСУ. За його словами, рішення США передати Україні боєприпаси є "лицемірним". Маск вирішив, що з поставок касетних боєприпасів Україні нібито нічого доброго не вийде.

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