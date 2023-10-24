Маск видав абсурдну заяву про війну в Україні та радить відновити відносини з РФ

Мільярдер Ілон Маск закликав до "припинення вогню" і назвав війну - "безнадійною ситуацією".

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Маск видав заяву про війну в Україні / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, instagram/elonmuskh

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск знову втрапив у скандал через свої висловлювання щодо війни Росії проти України.

Цього разу бізнесмен закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні - "безнадійною ситуацією". Про це він сказав під час виступу на онлайн-панелі на своїй платформі під назвою X (Twitter).

"Нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, що нам потрібно відновити нормальні відносини з Росією", - сказав Маск. відео дня

Крім того, він додав, що США буквально "вступають до Третьої світової війни".

"Я думаю, ми рухаємося до Третьої світової війни", - сказав Маск.

Нагадаємо, що Ілон Маск приголомшив своєю цинічною заявою щодо контрнаступу ЗСУ. Мільярдер вважає, що Україна буцімто витрачає багато життів для звільнення незначної кількості території.

Маск зганьбився заявою щодо касетних бомб для ЗСУ. За його словами, рішення США передати Україні боєприпаси є "лицемірним". Маск вирішив, що з поставок касетних боєприпасів Україні нібито нічого доброго не вийде.

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