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Росія попхалася у нові штурми: ЗСУ "розбили" окупантів на низці напрямків

Яна Ставська
21 липня 2024, 13:56
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Триває російсько-українська війна. Агресорка знову посилила тиск на Часів Яр.
Росія попхалася у нові штурми: ЗСУ
Яка ситуація на фронті? / Колаж Главреда. Фото: 117 ОМБ, 47 ОАБр

Протягом доби ЗСУ зафіксували 172 бойових зіткнення. Ворожа активність зросла майже по всьому фронту, ідеться у зведенні Генштабу.

Харківський напрямок

Відбулося 7 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

Купʼянський напрямок

Противник 13 разів атакував позиції ЗСУ. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Берестового та Стельмахівки.

відео дня

Лиманський напрямок

Відбито 11 атак окупантів неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової.

Сіверський напрямок

Також відбито 11 штурмових дій, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

Краматорський напрямок

ЗСУ зупинили 20 спроб противника прорвати оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області.

Торецький напрямок

Ворог здійснив 10 атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк.

Покровський напрямок

Захисники відбито 52 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, де провів 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки Донецької області.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Курахівський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Времівський напрямок

Агресор здійснив 6 штурмів неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області.

Оріхівський напрямок

7 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки.

Придністровський напрямок

Нашими захисниками відбито 11 атак ворога на лівобережжі річки Дніпро.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить ДРГ-діяльність.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше к міністерстві оборони Великої Британії стверджували, що російські окупанти, мовляв, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Найгарячішим напрямком є ділянка Авдіївка - Покровськ.

До цього окупанти змістили основну інтенсивність активних наступальних дій з міста Часів Яр на Торецький напрямок. Однак, ворог продовжує обстрілювати місто.

Однак, за спостереженнями західних аналітиків, Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад та військову техніку і вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки.

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