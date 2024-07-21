В які години сьогодні не вимикатимуть світло: в ДТЕК потішили українців

Графіки відключень світла у неділю, 21 липня, частково скасували. Світло не будуть вимикати з 12:00 до 15:00. Про це повідомили в ДТЕК.
"За інформацією від Укренерго відключення світла з 12:00 і до 15:00 НЕ передбачаються", - йдеться в повідомленні.
В той же час, в "Укренерго" повідомили, що з 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень. З 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг.
"Для зменшення дефіциту "Укренерго" приймає аварійні надлишки з енергосистеми Польщі", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про ДТЕК?
ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.
Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, ближче до осені графіки відключення електрики в Україні можуть стати більш щадними. Про це розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.
Але оскільки взимку сонячна генерація даватиме мінімум електроенергії, то цілком можливе повторення поточної ситуації і відключення світла можуть бути тривалими.
В той же час, у населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не будуть вимикати світло. Обмеження також не будуть запроваджувати поблизу лінії фронту.
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