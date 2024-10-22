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В Україні ліквідують МСЕК: Зеленський підписав важливий указ

Ангеліна Підвисоцька
22 жовтня 2024, 18:35оновлено 22 жовтня, 19:22
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Ліквідувати МСЕК планують вже з 31 грудня цього року.
Зеленский
Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає ліквідацію МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів. Про це йдеться в тексті указу №732/2024.

Цим указом Зеленський увів у дію рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".

Що передбачає указ

1. Офіс генпрокурора, СБУ, ДБР, Нацполіція, НАБУ зобов'язані провести розслідування та прозвітувати у місячний строк. За результатами роботи будуть запропоновані відповідні кадрові та організаційні рішення.

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2. Кабмін повинен забезпечити:

  • виконання рішення РНБО та вжити заходів реагування до посадових осіб уповноважених органів за його неналежне виконання або зволікання з виконанням;
  • протягом тижня створити робочі групи з перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам;
  • протягом трьох місяців доповісти про результати перевірки робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. У випадку виявлення фактів необґрунтованого прийняття рішень - ініціювати їх перегляд та вжити заходів реагування;
  • протягом двох тижнів підготувати план цифровізації проходження всіх етапів МСЕК;
  • протягом тижня провести аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовцям;
  • протягом місяця розробити законопроект про внесення змін до законів України щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування, невідкладного реформування системи МСЕК, зокрема, ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року; переглянути систему та механізм нарахування пенсій посадовцям; розробити законопроект щодо унормування порядку нарахування зарплат та пенсій працівникам органів прокуратури;
  • протягом місяця внести зміни до нормативно-правових актів щодо особливостей перетинання держкордону експосадовцями держорганів, які мають інвалідність, з визначенням документів, які підлягають перевірці.

3. До 30 листопада 2024 року перевірити стан імплементації рекомендацій, визначених у дослідженні "Топ-10 корупційних ризиків МСЕК щодо встановлення інвалідності", яке було проведено у 2021 році, актуалізувати його з урахуванням правового режиму воєнного стану та врахувати під час розроблення нової Антикорупційної стратегії; розробити та забезпечити до 31 грудня 2024 року внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів про внесення змін до ККУ та ЦПКУ, які б визначали голову й членів МСЕК суб’єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та відповідачами у справах про визнання необґрунтованими активів (цивільна конфіскація).

Дивіться відеозвернення Зеленського про указ щодо МСЕК:

Зеленский
Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК / фото: скріншот

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку Pekao зберігалися майже 600 тисяч доларів, що стало відомо з матеріалів судового реєстру.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Після розголосу та початку службового розслідування хмельницький прокурор-"інвалід" Олійник звільнився за власним бажаннями. Наказ був підписаний генпрокурором України.

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та анонсував кадрові рішення. Він наголосив, що за ситуацію в правоохоронних органах має бути політична відповідальність Генерального прокурора.

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