РНБО затвердила нові санкції проти росіян

РНБО / @APUkraine

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України затвердила нові санкція. Зокрема, проти осіб, пов'язаних з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.

"Наступне питання - питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб - чотири громадянина Нікарагуа і чотири громадянина Російської Федерації", - зазначив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Крім того, прийнято рішення про санкції проти трьох літаків, які на сьогодні експлуатуються в США.

Секретар РНБО додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій знаходиться в аеропорту і нікуди не вилітав.

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Як раніше повідомляв Главред, останній раз Рада нацбезпеки вводила санкції 20 серпня - зокрема, проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, народного депутата Андрія Деркача, головного редактора країни Ігоря Гужви та проти самого видання.

Також РНБО ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко за фінансування тероризму.

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