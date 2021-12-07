Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій РНБО

У список потрапили чотири людини, які брали участь у російських виборах у Криму.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію чергове рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Йдеться про санкції за російські вибори в окупованому Криму.
Список підсанкційних осіб опублікований на сайті президента.
Хто в "чорному" списку
- Михайло Малишев - голова так званого "ЦВК республіки Крим".
- Костянтин Бахарєв - обраний в Криму депутат Держдуми Росії від "Єдиної Росії".
- Юрій Ставицький - кандидат на виборах від російських "зелених", член "ЦВК республіки Крим" та територіальних виборчих комісій.
- Володимир Сорокін - кандидат на виборах від російських "зелених", член "ЦВК республіки Крим" і територіальних виборчих комісій.
Що передбачають санкції
Ведення санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення у них майна на території України, заблокує можливість їх використання, унеможливить виведення капіталів за межі України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо або побічно ними контролюються або діють в їх інтересах.
Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій. У списках числиться 237 осіб, які брали участь у проведенні російських виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" і силових органів.
Також повідомлялося, що РНБО ввела санкції проти 237 осіб, які брали участь у підготовці виборів до російської Держдуми на окупованих територіях Донбасу та в Криму.
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