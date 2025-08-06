Зеленський погодив нові спецоперації СБУ: деталі наради з Малюком

Василь Малюк доповів про спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України.

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Володимир Зеленський погодив нові спецоперації СБУ / колаж: Главред, фото: ОПУ, t.me/SBUkr

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Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Малюка

Президент погодив деякі нові операції СБУ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.

При цьому він погодив деякі операції, а також отримав інформацію про спеціальні операції та далекобійні дії воїнів СБУ.

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"Доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Насамперед про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій", - написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що на окрему увагу заслуговують результати СБУ за перше півріччя у знищенні російських систем ППО.

/ Главред

"Це суттєво допомагає нашим далекобійним ударам по об'єктах російської військової машини і російської військової економіки", - додав Зеленський.

Він повідомив, що погодив деякі операції.

/ Telegram В.Зеленського

Спецоперації СБУ: думка аналітиків

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, нещодавня українська операція, спрямована на знищення стратегічної авіації РФ, може на певний час послабити можливості Росії щодо нанесення ударів по українській території.

Атака, проведена Україною 1 червня, ймовірно, змусить російське керівництво переглянути підхід до розміщення систем протиповітряної оборони. Зокрема, може знадобитися розширення зони їхньої дії та використання мобільних ППО-груп, здатних оперативно реагувати на майбутні атаки безпілотників.

Удари по стратегічних аеродромах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок потужних вибухів на аеродромах у РФ уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялися деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ. На сьогоднішній день Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

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Про персону: Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, голова Служби безпеки України. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

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