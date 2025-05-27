Будівля ФСБ злетіла в повітря: ЗСУ підірвали пункт управління РФ у прикордонні

Операцію супроводжував розвідувальний безпілотник, який зафіксував точне попадання.

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Удар по пункту управління ФСБ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Завдано удару по об'єкту російських спецслужб у Бєлгородській області

Будівля ФСБ знаходилася приблизно за 5 км від українського кордону

Українська військова авіація завдала точкового удару по об'єкту російських спецслужб у Бєлгородській області, завдавши серйозної шкоди офіцерам ФСБ.

Про це повідомляє Telegram-канал Соняшник, що спеціалізується на інформації про дії української авіації.

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За даними джерела, пілоти Повітряних сил ЗСУ з винищувача МіГ-29 скинули дві високоточні французькі авіабомби AASM Hammer на будівлю, в якій розміщувалися російські силовики, в селі Глотове. Удар знищив дах і частину поверхів об'єкта.

Операцію супроводжував розвідувальний безпілотник, який зафіксував точне попадання.

За інформацією осинтерів, будівля знаходилася приблизно за 5 км від українського кордону. Там могли перебувати і співробітники прикордонної служби, яка в Росії підпорядковується ФСБ.

Дивіться відео - удар по будівлі ФСБ:

/ Скріншот

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Далекобійні удари по РФ - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Нагадаємо, ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію. На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували завод "Стріла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки.

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Що відомо про Бєлгородську область? Бєлгородська область — область Російської Федерації, що розташована в Центральній Росії на 500—700 км на південь від Москви, на кордоні з Україною. Майже вся територія області (крім п'яти північних районів) належить до української національної території. У сучасних межах Бєлгородська область існує з 6 січня 1954 року. Обласний центр — місто Бєлгород, повідомляє Вікіпедія.

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