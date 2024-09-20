Зеленський зробив гучну заяву перед візитом до США і зустріччю з Трампом

Президент відповів на запитання про те, чи хоче він побачити план закінчення війни кандидата в президенти США Дональда Трампа.

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Зеленський Зеленський зробив заяву напередодні візиту до США / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що не бачив стратегію президента США Джо Байдена щодо закінчення війни, однак "із задоволенням" її розгляне.

"...Якщо він поділиться - із задоволенням (ознайомлюся - ред.)", - сказав Зеленський на пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у п'ятницю в Києві.

Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо Байден не підтримає план перемоги, і чи є в України план "Б", президент зазначив, що "ми вже в плані Б живемо і боремося".

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Глава держави також стверджує, що плану "А" не було ніколи, оскільки планом "А" було не допустити повномасштабного вторгнення РФ: посилити Україну зброєю та превентивно санкціонувати Росії.

Говорячи про те, чи хоче він побачити план закінчення війни кандидата в президенти США Дональда Трампа, Зеленський додав: "Звичайно, я хочу зрозуміти, як він (Трамп - ред.) це бачить".

Раніше Зеленський розповів про свій план перемоги. Графік плану перемоги, який наступного тижня буде презентовано під час поїздки до США, розрахований на ухвалення швидких рішень союзниками України в жовтні-грудні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить до США, де, зокрема, проведе переговори з президентом США Джо Байденом і представить йому раніше анонсований "План перемоги" України.

Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомляв, що план перемоги включає чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен Україні після війни.

/ Инфографика: Главред

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