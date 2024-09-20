Зеленський зробив гучну заяву перед візитом до США і зустріччю з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що не бачив стратегію президента США Джо Байдена щодо закінчення війни, однак "із задоволенням" її розгляне.
"...Якщо він поділиться - із задоволенням (ознайомлюся - ред.)", - сказав Зеленський на пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у п'ятницю в Києві.
Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо Байден не підтримає план перемоги, і чи є в України план "Б", президент зазначив, що "ми вже в плані Б живемо і боремося".
Глава держави також стверджує, що плану "А" не було ніколи, оскільки планом "А" було не допустити повномасштабного вторгнення РФ: посилити Україну зброєю та превентивно санкціонувати Росії.
Говорячи про те, чи хоче він побачити план закінчення війни кандидата в президенти США Дональда Трампа, Зеленський додав: "Звичайно, я хочу зрозуміти, як він (Трамп - ред.) це бачить".
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Раніше Зеленський розповів про свій план перемоги. Графік плану перемоги, який наступного тижня буде презентовано під час поїздки до США, розрахований на ухвалення швидких рішень союзниками України в жовтні-грудні.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить до США, де, зокрема, проведе переговори з президентом США Джо Байденом і представить йому раніше анонсований "План перемоги" України.
Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомляв, що план перемоги включає чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен Україні після війни.
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