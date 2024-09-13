Зеленський презентує Байдену 'план перемоги' України: що відомо

У мирному плані України "небагато пунктів", кожен із яких "залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна", розповів Володимир Зеленський.

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Зеленський привідкрив завісу над "планом перемоги" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться цього місяця з президентом США Джозефом Байденом. Глави держав обговорять український мирний план. Про це Зеленський повідомив під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Цього місяця запланована наша зустріч з президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги - систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що такі війни, як війна Росії проти України, можуть завершитися тільки двома шляхами: або військове витіснення армії агресора, або дипломатія, яка гарантуватиме повне відновлення суверенітету та звільнення територій від окупації.

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"І у першому, і у другому випадку Україна потребує сильних позицій. І з цим можуть допомогти США. Якщо ми однаково з нашим ключовим партнером хочемо перемоги, то пакет перемоги, який я представлю президенту США, може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру", - зазначив глава держави.

Він також додав, що у міжнародному співтоваристві все ще існують ілюзії щодо можливості діалогу з Москвою чи встановлення "червоних ліній", завдяки яким Росія нібито стане більш схильною до компромісу. Однак Зеленський підкреслив, що для досягнення справедливого миру необхідно вже сьогодні гарантувати силу України.

"Якщо без ілюзій, якщо ми всі хочемо одного дня почути слова "нарешті настав справедливий мир в Україні", то ми вже сьогодні повинні чути, що Україна стала міцною для перемоги. Це залежить не тільки від нас, багато в чому - від світу", - підкреслив президент.

Водночас Зеленський відмовився розкривати зміст мирного плану, але заявив, що там "небагато пунктів", кожен із яких "залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна".

"Саме тому я справді гадаю, що це допоможе. Я не можу дати стовідсоткової гарантії, що це зупинить Путіна. Але це зробить Україну сильнішою. І це, гадаю, також підштовхне Путіна задуматись над тим, як зупинити, завершити цю війну", - сказав глава держави.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

"План перемоги" України - що відомо

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський планує представити Сполученим Штатам свій план перемоги у війні з Росією. Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що мета цього документу - домогтися скасування обмежень на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Зеленський також повідомив, що план перемоги України обговорювався під час зустрічі з делегацією Конгресу США. Він підкреслив, що всі деталі плану будуть передані президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

План перемоги України планували презентувати перед другим Самітом миру. Він має на меті змусити Російську Федерацію вивести свої війська та припинити війну.

Україна хоче провести другий мирний саміт у листопаді та запросити туди Росію.

Як повідомляв Главред, нещодавно Зеленський оголосив про готовність "плану перемоги", який має змусити Росію завершити війну шляхом дипломатії. За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, план містить чотири ключові пункти: наступ на Курську область, забезпечення глобальної безпеки, примус Росії до завершення війни і стабілізацію економіки України.

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