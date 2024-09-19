Представить 'План перемоги України': Зеленський наступного тижня вирушить до США - ОП

В Офісі президента зазначили, що в ході візиту до США Зеленський зустрінеться із Джо Байденом та кандидатами в президенти США Гарріс та Трампом.

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Зеленський наступного тижня зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить до США де, зокрема, проведе переговори із президентом США Джо Байденом та представить йому раніше анонсований "План перемоги" України. Про це повідомляє Офіс президента.

В Офісі президента повідомили, що під час візиту Володимира Зеленського до США він виступить на Генеральній Асамблеї ООН, проведе зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, а також проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

"Володимир Зеленський проведе зустріч із Президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи", - додали в ОП. відео дня

Крім того, Зеленський також планує зустрітися з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, членами Конгресу від обох партій та 45-м президентом США Дональдом Трампом.

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

"План перемоги" України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський повідомив, що план перемоги України складається з чотирьох основних пунктів та одного додаткового, який буде актуальним після війни. У своєму інтерв'ю для програми GPS на CNN він зазначив, що цей план буде представлений президенту США Джо Байдену.

Зеленський наголосив, що документ не містить пункту про замороження конфлікту, розвіявши поширені чутки. Під час свого звернення 18 вересня президент також підтвердив, що планує переговори з партнерами щодо озброєння бригад та нових систем ППО.

Радник глави Офісу президента Сергій Лещенко додав, що ключовим елементом цього плану є дозвіл партнерів завдавати далекобійних ударів по території Росії.

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