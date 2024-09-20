'З жовтня по грудень без зволікань': Зеленський розповів про свій план перемоги

Зеленський також відповів, чи є в нього "план Б".

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Мирний план Зеленського / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Графік плану перемоги, який наступного тижня буде представлений під час поїздки до США, розрахований на схвалення швидких рішень союзниками України у жовтні-грудні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, подробиці плану він обговорюватиме з президентом США, оскільки в плані є пункти, які залежать від позитивного рішення США.

"Тому що, у більшості своїй, рішення щодо плану залежать саме від нього. Також і від інших союзників. Але, там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів", - наголосив Зеленський. відео дня

Президент зауважив, що план розрахований на швидкі рішення партнерів, які мають відбутися в період із жовтня по грудень без зволікань, тоді представлений план спрацює.

Також у Зеленського запитали, чи є у нього "план Б".

"Мені поставили запитання, а що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш мирний план, чи є у вас "план Б"? Я скажу чесно, ми вже в "плані Б". Ми в ньому живемо, боремося. У нас ніколи не було "плану А". Тому що "план А" був у тому, щоб не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і запровадити санкції проти РФ", - сказав президент.

Зеленський розповів про свій план миру - відео:

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Українська "Формула миру" / Інфографіка: Главред

Мирний план Зеленського - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить до США де, зокрема, проведе переговори із президентом США Джо Байденом та представить йому раніше анонсований "План перемоги" України.

Раніше Зеленський повідомляв, що план перемоги включає чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен Україні після війни.

Крім того, представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни вже ознайомились Сполучені Штати Америки.

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