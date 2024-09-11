'Примусить РФ закінчити війну': Зеленський розповів про 'план перемоги' України

План перемоги України в більшості залежить від підтримки США та інших партнерів і матиме психологічний, політичний та військовий вплив на РФ, сказав президент.

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Зеленський навів деталі плану перемоги України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окремий батальйон морської піхоти

План перемоги України презентують перед другим Самітом миру. Він повинен вплинути на Російську Федерацію, щоб ворог вивів війська і припинив війну. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції учасників Четвертого саміту Кримської платформи.

"Щодо плану перемоги буду послідовним - спочатку проговорюємо його з президентом Байденом", - сказав він.

Президент зазначив, що реалізація плану значно залежить від підтримки Сполучених Штатів і інших міжнародних партнерів. Він додав, що план має на меті серйозне посилення України і вплине на Росію як психологічно, так і політично.

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"Це план про серйозне посилення України, і на мою думку, буде мати і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо озброєння вплив на рішення Росії закінчити цю війну", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що план обов'язково мають презентувати до другого Саміту миру. Він має "примусити Росію до дипломатичного закінчення війни".

"Якщо партнери підтримають його - він точно полегшить Україні (можливість - Главред) примусити Росію до закінчення війни", - додав президент.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

"План перемоги" України - що відомо

Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський планує представити Сполученим Штатам свій план перемоги у війні з Росією. Політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що мета цього документу - домогтися скасування обмежень на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Зеленський також повідомив, що план перемоги України обговорювався під час зустрічі з делегацією Конгресу США. Він підкреслив, що всі деталі плану будуть передані президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Як повідомляв Главред, операція ЗСУ в Курській області є частиною масштабного "плану перемоги" України, який складається з п'яти ключових пунктів.

Крім цього, Зеленський зазначив, що йому невідомо про наявність будь-якого мирного плану закінчення війни в Україні з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Що передбачає "план перемоги" Зеленського читайте у матеріалі Главреду.

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