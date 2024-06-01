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Зеленський зробив гучну заяву щодо допомоги від США: "Йде повільно, її мало"

Олексій Тесля
1 червня 2024, 16:45
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Україна не може сформувати резерв без відповідної зброї, пояснив президент.
Зеленський, Патріот
Володимир Зеленський прокоментував постачання військової допомоги Україні / колаж Главред, фото Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорення поставок військової допомоги Україні в рамках схваленого у квітні цього року Конгресом США пакету підтримки в 61 млрд доларів.

"Важливо, що це було об'єднане позитивне рішення всередині США. Але з цієї суми, я вважаю, сьогодні мало прийшло. Це моя особиста думка. Але я не можу укомплектувати бригади, резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація", - заявив Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

Так, за його словами, "і Росія чітко це розуміє - що вони роблять із Харковом і чому вони йдуть на північ і дивляться в тому напрямку - щоб розтягнути фронт".

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"Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї - так, як вони відправляють своїх як м'ясо. Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на сході, а РФ не залишає головної мети окупувати повністю схід нашої держави, - їм потрібно розтягнути наші сили. Вони розтягують наш фронт і розуміють, що, якби прийшло достатньо (зброї - ред.), ми б укомплектували бригади, ми б не забирали наші сили з Донбасу і могли б відповідати нашою далекобійністю (на обстріли - ред.) Харківської області", - сказав президент.

Водночас, наголосив Зеленський, ніхто нікого не звинувачує. "Ми там, де ми є. Ми у війні. І вже не на її початку. І тому потрібно кожного дня шукати вихід із ситуації".

Він також зауважив, що загалом, сума, виділена Конгресом, є великою для того, щоб укомплектувати українські бригади просто і швидко, однак, на його думку, вона надходить повільно.

"І всі радісні, всі щасливі, що все-таки вдалося (Конгресу узгодити допомогу Україні - ред.), що всі разом тиснули (на США - ред.), двопартійна підтримка, 61 млрд - а вона тільки починає пересуватися нам, приходить до нас. Але Росія швидше. Росія повільніше, ніж Україна, але швидше, ніж Захід. І це проблема. А якщо кожна хвилина може забрати життя людей, то ми хочемо швидших поставок (від США - ред.). Просто для нас ціна цього болючіша, ніж для країн-партнерів. Тому що в їхніх сім'ях ніхто не гинув. І слава Богу! Але ти не знаєш, що таке війна, поки вона не прийшла до тебе в дім", - наголосив Зеленський.

Він також наголосив, що "цієї швидкості постійно не вистачає Заходу, партнерам", - додавши, що це може відбуватися з різних причин, включно з бюрократичними або такими, як "інший підхід до життя в невоєнний час".

"На війні в тебе інші пріоритети: вижити, люди, діти - це головне. А коли ти в безпеці, ти звикаєш до цього і тому й час у тебе по-іншому йде. Тобі не потрібно вижити зараз, тому що наступної секунди тебе можуть убити. Наприклад, ти в Харкові, якщо не спустився в бомбосховище - а там до їхньої (російської - ред.) зброї 60 км, 100 км - і ти не спустився, то ти можеш бути мертвим", - резюмував Зеленський.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ. Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Макрон і Зеленський обговорили допомогу ЗСУ. Макрон і Зеленський обговорили наступ РФ і допомогу ЗСУ.

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакета військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема з нового пакета допомоги.

Рішення про військову допомогу Україні від США

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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