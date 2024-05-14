Макрон і Зеленський обговорили наступ Росії і допомогу ЗСУ: подробиці розмови

У Парижі анонсували надання Україні нової військової допомоги у "найближчі дні і тижні".

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Зеленський зідзвонився з Макроном на тлі великого наступу Росії / Колаж: Главред, фото: ВП, сайт Кремля

Український глава Володимир Зеленський у вівторок, 14 травня, мав телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. У розмові йшлося про наступ окупантів. Париж, своєю чергою, пообіцяв посилення військової допомоги.

Зокрема, Макрон засудив терористичні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Як ідеться у комюніке Єлисейського палацу, лідери обговорили наступ Росії на Харківщині та в Донецькій області.

Макрон "підтвердив рішучість Франції надати всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі разом з усіма іншими партнерами для перемоги України у війні з Росією".

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Французький лідер деталізував поставки озброєння, як стверджує пресслужба президента, у найближчі дні та тижні.

Окремо він нагадав про ініційоване ним "олімпійське перемирʼя" для початку переговорів РФ у рамках міжнародного права та в інтересах України.

Своєю чергою, в Офісі Зеленського повідомили, що обидва лідери обговорили участь Франції у саміті миру в Швейцарії.

Наступ Росії - останні новини з фронту

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

Станом на 14 травня окупанти намагаються зав'язати вуличні бої на околицях населеного пункту, місто майже зруйноване.

Понад те, війська Путіна, імовірно, найближчими днями інтенсифікують бойові дії на межі Сумської та Чернігівської областей, вважає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

Експерти погоджуються, що РФ у такий спосіб хоче відволікти ресурси ЗСУ від основних ділянок фронту (адже противник уже понад місяць наступає на Донецькому напрямку).

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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