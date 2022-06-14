Зеленський розповів про мир з Росією після Путіна

Володимир Зеленський / Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наскільки тривалим буде мир України з Росією після нинішньої війни, залежатиме від російської сторони.

Зеленському поставили питання про те, чи можливий тривалий мир з Росією навіть після того, як Україна поверне свої території і після відходу президента Володимира Путіна.

"Це залежить від бажання російської сторони, чи бачать вони для себе цивілізований розвиток в майбутньому, це їх вибір. Або вони хочуть просто бути окремою цивілізацією без спілкування з рештою світу. Наша країна повинна бути з точки зору безпеки готова до будь-якого моменту, будь-якого вторгнення, тому і будувати нашу державу ми будемо будувати саме на таких принципах. Бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони", - відповів Зеленський.

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що Україна отримала інформацію від представників ФСБ Росії, які не хочуть воювати проти української держави, про кадирівців на території країни. Завдяки цьому елітне угруповання, що мало намір убити президента Володимира Зеленського, була знищена.

"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не хочуть брати участь у цій кривавій війні, і завдяки цьому була знищена та кадирівська елітна група, яка сюди відправлялася для ліквідації нашого президента", - сказав він.

До того, в розвідці повідомлялося, що в Херсонській області в окупованій Киселівці відбулася перестрілка між військовими РФ чеченською і Бурятської національності.

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