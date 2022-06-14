"А що робили інші?": Зеленський присоромив Байдена за закиди про ігнорування підготовки РФ до війни

Зеленський відповів на закиди Байдена про ігнорування підготовки РФ до війни/ УНІАН

Президент України Володимир Зеленський відповів на слова лідера США Джо Байдена про нібито ігнорування українською стороною попереджень, що Росія може влаштувати повномасштабне вторгнення в Україну. Він наголосив, що західні держави могли за бажання запобігти вторгненню, проте не зробили цього.

Зеленський сказав про це в інтерв'ю виданню ZDF. Він зазначив, що неодноразово просив Захід про превентивні санкції проти РФ, проте його прохання були проігноровані.

"Багатьом європейським лідерам, зокрема президенту США Джо Байдену, мають бути адресовані питання з приводу того, чи дослухалися вони до прохань України ввести превентивні санкції проти Росії, щоб не почалася війна? Було б справедливо, якби вони заздалегідь прислухалися до мене як до глави української держави, якби вони прислухалися до того, про що ми попереджали", — сказав український президент.

Крім цього, він зазначив, що Україна отримувала від розвідок інших держав "різні сигнали".

Також Зеленський наголосив, що чому інші країни попереджали про вторгнення, проте не закрили повітряний простір, не надали наперед військову допомогу у вигляді зброї для захисту і не запровадили санкції, щоб діяти на випередження і зробити спробу зупинити Росію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський не звертав уваги на попередження про те, що Росія вторгнеться в Україну.

В ОП відповіли на такі закиди. За словами речника Зеленського Сергія Нікіфорова, президент України просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але партнери "не хотіли чути".

Після цього у Байдена заявили, що президент США дуже поважає українського гаранта за його лідерство, а США не дозволять Росії знищити Україну і українську націю.

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