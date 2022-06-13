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Зеленський розповів, скільки населених пунктів вдалося звільнити від окупантів

13 червня 2022, 23:39

Тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу, сказав Зеленський.

ВСУ, Зеленський
Зеленський / ЗСУ , president.gov.ua

У боях на Донбасі українська армія і наша розвідка тактично все ж обіграють російських військових. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 13 червня.

"Завдяки контрнаступу вже звільнена частина громад Херсонської області. У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у військову історію як одне з найжорстокіших битв в Європі і за Європу – українська армія і наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це незважаючи на значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо - в артилерійських системах", - говорить президент.

"Вдалося вибити ворога із Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської областей. Вдалося визволити значну частину Харківської області. Усього понад тисячу населених пунктів звільнили. Зупинено настання окупантів на півдні України", - додав президент.

Зеленський зазначив, що уряд щодня звертає увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу і нарешті кінець російських знущань над українським Донбасом.

Війна в Україні

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що Україна отримала інформацію від представників ФСБ Росії, які не хочуть воювати проти української держави, про кадирівців на території країни. Завдяки цьому елітне угруповання, що мало намір убити президента Володимира Зеленського, було знищена.

"Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не хочуть брати участь у цій кривавій війні, і завдяки цьому була знищена та кадирівська елітна група, яка сюди відправлялася для ліквідації нашого президента", - сказав він.

До того, в розвідці повідомлялося, що в Херсонській області в окупованій Киселівці відбулася перестрілка між військовими РФ чеченською і Бурятської національності.

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