"Не потрібно балансувати між Україною і РФ": Зеленський закликав Шольца до впевненішої підтримки Києва

Зеленський сказав, що важливо отримати запевнення Шольца в тому, що Німеччина підтримає Україну / Reuters

Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца та його уряд більш впевнено ухвалювати рішення про підтримку України.

В інтерв'ю виданню ZDF глава держави підкреслив, що не можна намагатися допомагати Україні та одночасно підтримувати відносини з країною-агресором Росією.

"Нам потрібно, щоби канцлер Шольц запевнив нас, що Німеччина підтримає Україну. Він та його уряд повинні ухвалити рішення: не слід намагатися балансувати між Україною та відносинами з Росією", – сказав Зеленський.

Він також подякував німецькому народові за допомогу Україні. Президент України вважає, що підтримка німців відчувається значно більше, ніж з боку уряду країни.

Зеленський додав, що Німеччина стала підтримувати Україну набагато пізніше інших країн.

"Німеччина прийшла трохи пізніше, ніж деякі наші сусідні країни в плані поставок озброєнь. Це факт", - зазначив президент України.

За його словами, США, Словаччина, Польща, Велика Британія "першими поставили, Болгарія та Румунія теж допомогли", як і країни Балтії. При цьому Німеччина і Франція підтримали Україну політично й риторично.

"Але тоді на початку війни нам не потрібна була політика, нам потрібна була допомога", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц відкидає критику за затримку в поставках важких озброєнь для України, оскільки, за його словами, Німеччина навчає українських військових.

"Ми збираємося доставити всю зброю, яку у нас є... прямо зараз йде навчання. Було б помилкою просто доставити Panzerhaubitze 2000, які є одним з найсучасніших видів зброї з найбільшими артилерійськими можливостями в світі, без будь-яких інструкцій, навчання або чого-небудь ще", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини додав, що зенітні танки "Гепард" також ще не поставлено, оскільки триває навчання.

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Як повідомляв Главред, раніше російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Німеччина та Франція бояться перемоги України у війні з Росією, оскільки в цьому випадку вони втратять своє привілейоване становище в нинішній міжнародній системі.

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