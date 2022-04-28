"У нас голова і дві кисті": як у РФ ховають знищених в Україні "бойових бурятів"

В ході церемонії офіційна влада РФ намагається виправдати безцільне знищення в Україні біоматеріалу з РФ.
У столиці Бурятії Улан-Уде, що входить до складу РФ, в спортивному комплексі Лукодром, де діти тренуються у стрільбі з лука, проходять церемонії прощання з окупантами РФ, яких ліквідували в Україні.
Батьки дітей, які займаються в секціях в комплексі, скаржаться на те, що після церемоній зі знищеними рашистами в приміщенні з'явився характерний трупний запах, пише видання Люди Байкалу.
При цьому табличок і фотографій біля трун немає. Хто в якій труні лежить, пояснюють співробітниці мерії.
"Задушливий аромат пахощів змішується з нудотним трупним запахом. Загиблих везуть довго, іноді з дня загибелі до похорону проходить місяць і навіть два. Дихати в залі важко", - йдеться в матеріалі.
В ході церемонії офіційна влада намагається виправдати безцільне знищення в Україні біоматеріалу з РФ, прикриваючись міфічною боротьбою з "нацистами".
"Вони загинули не марно. Вони загинули за те, щоб Росія була великою. Щоб в Україні перестала литися кров", " Росію ніхто ніколи не перемагав. І не переможуть!", - вигукують безглузді гасла учасники Z-шабашів.
У той же час батьків загиблих рашистів хвилюють зовсім інші проблеми.
"До нас батьки одного загиблого підійшли, кажуть: " Як вам пощастило! Ваш-то ціленький прийшов. А у нас тільки голова і дві кисті", — каже родичка одного з ліквідованих в Україні "бойових бурятів".
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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