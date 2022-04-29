УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Буряти з кадирівцями влаштували перестрілку: не можуть поділити здобич і не хочуть йти в наступ

29 квітня 2022, 17:18

Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилися вести подальшу службу.

війська Росії
Війська Росії / Reuters

У Херсонській області в окупованій Киселівці, Чорнобаївська сільська громада відбулася перестрілка між військовими РФ чеченської і бурятської національності.

Як повідомляє Головне управління розвідки України, в нічному інциденті відзначилися понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих поки невідома.

Причини міжетнічного конфлікту полягають у небажанні бурятів вести наступальні бойові дії і "нерівноправність" умов з чеченцями.

"Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їх завдання - спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", - йдеться в повідомленні.

Ще одна причина - нерівномірність розподілу награбованого. Основну "вигоду" від мародерства отримують ті ж чеченці.

"З причини небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни скаржаться місцевим жителям на обман при підписанні контрактів і отриманні згоди на участь у бойових діях", - додали в ГУР.

З'ясувалося, що російським контрактникам була обіцяна угода за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність опору з боку України, виділення житла на зайнятих територіях і спокійне проходження служби.

Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилися вести подальшу службу.

Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів відвезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулися.

читайте також"Кадирівці" у Бучі катували українців-випалювали очі і відрізали частини тіла

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну - це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також:

viber
війна в Україні кадыровцы буряты війна Росії та України
Реклама
Популярне
Подружжя чекало дитину: ракета РФ, що потрапила в багатоповерхівку Одеси, вбила молоду паруПодружжя чекало дитину: ракета РФ, що потрапила в багатоповерхівку Одеси, вбила молоду пару Любов під час війни: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з КімомЛюбов під час війни: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з Кімом Фінансовий гороскоп на тиждень 2-8 травня: Терезам - економія, Левам - зростання доходів, Водоліям - обманФінансовий гороскоп на тиждень 2-8 травня: Терезам - економія, Левам - зростання доходів, Водоліям - обман Ракета дістане до Воронежа: США передають Україні РСЗВ-"вбивці Іскандерів"Ракета дістане до Воронежа: США передають Україні РСЗВ-"вбивці Іскандерів" Люди втекли від вибуху: момент попадання російської ракети в Києві потрапив на відеоЛюди втекли від вибуху: момент попадання російської ракети в Києві потрапив на відео
Підтримайте Главред

Останні новини

18:55

Відрізати РФ від нафтодоларів: у Зеленського розкрили план повного нафтового ембарго

18:32

Йде нова фаза війни: астролог розповіла, як сонячне затемнення різко вплине на УкраїнуВідео

18:30

Пекло для вертольотів і "сушек" РФ: у ФРН розповіли про зенітки Гепард для ЗСУВідео

18:25

"Все, що вціліло - сервіз та ікона": українська режисерка показала зруйнований будинок у БородянціВідео

18:14

Сосєдов закликає бойкотувати артистів, які не підтримують війну в Україні

Реклама
18:03

Україну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

17:53

Дорожче 50 грн за літр: Україну накрив дефіцит палива, в КМУ попередили про стрибок цінВідео

17:43

Косово навпаки: як Путін вішав локшину Генсеку ООНПогляд

17:28

"Всіх вбивати - дітей і жінок": окупанти планують "витравити" всю УкраїнуВідео

17:18

Буряти з кадирівцями влаштували перестрілку: не можуть поділити здобич і не хочуть йти в наступВідео

17:06

"Твоя мати - чудовисько, яке тішиться бачити, як вбивають дітей": сина Канделакі захейтили в мережі

16:59

"РФ може скласти зброю і капітулювати": Данілов розповів про два варіанти закінчення війниВідео

16:59

Орків пригостили снарядами: міні-Байрактар ЗСУ "покришив" окупантівВідео

16:31

РФ влаштовує провокації над Чорним і Балтійським морем: НАТО перехоплює літаки агресораВідео

16:28

Можуть піти на ескалацію: прикордонники оцінили ризик наступу росіян на Україну з Придністров’я

16:27

"Боже, яке кончене": Осадча розпекла Симоньян за заклик до ядерної війни і особистий рай для росіянВідео

16:18

Прикмети на 30 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:57

"Знищити трьох орків": зірка TikTok "Принцеска" показала, як палить рашистів з САУВідео

15:41

"Секундомір їм дати": божевільний російський депутат на ТБ помарив про ядерний удар по ВеликобританіїВідео

15:32

Полякова викрила Собчак: що журналістка думає про УкраїнуВідео

Реклама
15:31

ЗСУ зачищають Харківщину: рашистів викинули з МомотовоВідео

15:18

Майбутнього у Росії немає і її чекає розпадПогляд

14:16

"Всі ці роки говорить і не боїться": Лії Ахеджакової запропонували дати українське громадянство

13:59

ЗСУ отримали ЗРК С-300: ППО збиває ворожі літаки і ракети на дистанції до 150 кілометрів

13:58

ЗСУ звільнили на Харківщині село, з якого окупанти вели вогонь по Харкову

13:39

200 танків Т-72, Гвоздики і Гради: Польща передала Україні техніки уже на 48 мільярдів гривеньВідео

13:19

Дві причини, чому російська економіка вже ніколи не оговтаєтьсяПогляд

13:07

"Ангари битком забиті трупами": окупант поскаржився, що тіла солдат РФ просто скидають на купиВідео

12:52

Аркадій Бабченко. Це початок кінця Росії, рубікон пройденоВідеоблоги

12:51

Армія України отримує можливість перемогти Росію на полі бою - АрестовичВідео

12:21

Мене "звільнили" від доньки і дому: батьку довелося ховати свою дитину під грушею на городі

11:36

ЗСУ видовищно і ювелірно підірвали величезний склад з боєприпасами окупантівВідео

11:34

Митниці, які не працювали на початку вторгнення військ РФ, поступово відновлюють роботу, - Щуцький

11:29

Ленд-ліз для України: чи є шанс швидко виграти війнуПогляд

11:24

У Києві через влучання російської ракети загинула журналістка Віра ГиричВідео

11:18

Вибухи на збройових складах продовжаться, а Україна поспостерігає за крахом режиму Путіна - ПодолякВідео

11:14

Гороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача

11:00

Окупанти почали вчитися на своїх помилках початку війни і змінюють тактику – СNNВідео

10:51

Як зробити так, щоб ванна виглядала дорого: прості лайфхаки

10:30

Гороскоп на завтра 30 квітня 2022: Тільцям - зміни в особистому житті, Скорпіонам - підступи недругів

Реклама
10:20

Ексочільник "Газпромбанку" та ексменеджер "Газпрому" втік з РФ і проситься воювати за УкраїнуВідео

10:13

Ще один популярний російський співак відмовився виступати на патріотичному концерті під буквою "Z"

10:12

У бою за Україну проти російських окупантів загинув 22-річний колишній американський морпіхВідео

10:04

ЗСУ зазнали великих втрат, але військам Росії не вдається розгромити нашу армію - АрестовичВідео

09:26

РФ кидає на Донбас основні зусилля, важкі бої точаться біля двох міст – розвідка БританіїВідео

09:12

Окупанти відвели частину військ від Маріуполя і направили в бік Запоріжжя - Пентагон

09:12

"Блискавичний" Путін, або як Росія веде війну не по-пацанськиПогляд

09:02

Росія відмовилася від проведення на окупованому Донбасі параду перемоги 9 травняВідео

08:26

Росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії"

08:08

Війська РФ 24 лютого атакували будівлю ОП: ми відбивалася, там були моя дружина і діти - ЗеленськийВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти