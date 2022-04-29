Буряти з кадирівцями влаштували перестрілку: не можуть поділити здобич і не хочуть йти в наступ

Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилися вести подальшу службу.
У Херсонській області в окупованій Киселівці, Чорнобаївська сільська громада відбулася перестрілка між військовими РФ чеченської і бурятської національності.
Як повідомляє Головне управління розвідки України, в нічному інциденті відзначилися понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих поки невідома.
Причини міжетнічного конфлікту полягають у небажанні бурятів вести наступальні бойові дії і "нерівноправність" умов з чеченцями.
"Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їх завдання - спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", - йдеться в повідомленні.
Ще одна причина - нерівномірність розподілу награбованого. Основну "вигоду" від мародерства отримують ті ж чеченці.
"З причини небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни скаржаться місцевим жителям на обман при підписанні контрактів і отриманні згоди на участь у бойових діях", - додали в ГУР.
З'ясувалося, що російським контрактникам була обіцяна угода за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність опору з боку України, виділення житла на зайнятих територіях і спокійне проходження служби.
Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилися вести подальшу службу.
Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів відвезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулися.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну - це насправді початок війни проти Європи.
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