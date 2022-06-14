"Ми звільнимо наш Крим": Зеленський заявив, що Україна поверне анексований півострів

Зеленський запевнив, що Україна поверне Крим / Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх, у кого є можливість, спілкуватися з людьми на окупованих територіях Півдня, Донбасу, Харківщини і говорити їм про те, що "звільнення буде".

"Кажіть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Кажіть Горлівці, Донецьку, Луганську. Кажіть усім у Харківській області, хто ще змушений бачити російський прапор на українській землі. Кажіть їм, що українська армія обов'язково прийде", - сказав глава держави у своєму традиційному зверненні до українців увечері 13 червня.

За словами президента, анексований Росією ще в 2014 році Крим буде звільнено.

"Звичайно, ми звільнимо і наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою і Судаком, над Джанкоєм і Євпаторією. І нехай кожен з російських чиновників, хто захопив дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це не та земля, на якій їм буде спокій", - заявив Зеленський.

Звільнення Криму

Питання звільнення Криму від російської окупації необхідно вирішувати військовим (збройним) шляхом, вважає військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо Генеральний штаб ЗСУ вважатиме прийнятним співвідношення втрат і успіхів при збройному звільненні Криму, то потрібно діяти так. Якщо ж наш Генштаб скаже, що співвідношення втрат і успіхів буде неприйнятним, і ціна звільнення Криму буде зависокою, то, напевно, це питання доведеться вирішувати дипломатичним шляхом", - зазначив військовий аналітик.

При цьому Жданов не виключив, що в результаті спроби дипломатичного вирішення питання звільнення Криму Україна отримає умовний "Мінськ-3".

Анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилася за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова. Київ вважає Крим українським. Україна і низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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