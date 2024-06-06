Зеленський прибув до Франції: які 'сюрпризи' підготував Макрон

Чи чекати оголошення нового пакета допомоги та/або анонсу про відправку військ в Україну? Читайте у збірному матеріалі Главреда нижче.

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Зеленський уже в Парижі - зустрінеться з Макроном / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув до Парижа, де зустрінеться з французьким колегою Емманюелем Макроном. Зустріч стане продовженням конференції на підтримку України в Парижі 26 лютого.

Поїздка Зеленського збіглася з 80-річною річницею висадки союзників у Нормандії. Прикметно, що Париж не покликав на подію російського диктатора Володимира Путіна, хоча й дозволив участь у заходах російській делегації.

Очікується, що 7 червня українського лідера прийме у Єлисейському палаці президент Франції Емманюель Макрон. У Макрона заплановано також особисту зустріч із Джо Байденом після завершення урочистостей.

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Що лідери планують обговорити і які сюрпризи готує сам Макрон - нижче у матеріалі Главреда.

Що в планах Зеленського

Зеленський виступить перед Національною асамблеєю Франції (це нижня палата парламенту) і проведе зустріч із головою парламенту Яелем Браун-Піве.

"Цей захід і сьогоднішній день нагадують про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи і демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти і зараз", - ідеться в повідомленні Зеленського в Telegram.

Зеленський прибув до Франції - дивіться відео:

У пресслужбі Єлисейського палацу йдеться про те, що обидва президенти обговорять ситуацію на фронті й потреби ЗСУ для ведення ефективної оборони - на тлі ударів РФ по енергетиці України.

Сам Макрон ще за тиждень до приїзду Зеленського зазначав, що під час зустрічі бажає оголосити про кроки на підтримку України.

Чи чекати заяви про відправку військ Франції в Україну?

Як уже зазначалося, зустріч Зеленського і Макрона в Парижі 6 червня стане продовженням конференції 26 лютого, коли французький президент уперше публічно припустив можливість відправки в Україну західних військ у разі прориву армії Росії до Києва чи Одеси.

І хоча саму заяву Макрон неодноразово коригував і уточнював, варіант відправки в Україну французьких інструкторів має вигляд у пресі дедалі реалістичніший.

Французькі ЗМІ, своєю чергою, описували зусилля Макрона до приїзду Зеленського вже зібрати коаліцію з охочих відправити в Україну - безпосередньо в прифронтову зону - своїх інструкторів. Звісно, не йдеться про перекидання військ НАТО.

Саме про створення цієї коаліції Макрон нібито повинен буде оголосити під час зустрічі з українським колегою.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав досить "миролюбну" позицію щодо Москви, весь час закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресору, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки і боєприпасів) через скорочення допомоги США Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США і Німеччини.

Франція готує великий пакет фінансової допомоги

Усе та ж газета LeMonde напередодні писала, що Париж підготував 650 млн євро у вигляді позик і пожертвувань для підтримки критичної, зокрема енергетичної, інфраструктури України.

Перша угода надасть 400 млн євро Французькому агентству розвитку до 2027 року, щоб "розширити свою діяльність в Україні" - для надання підтримки в енергетичному і транспортному секторах України.

Друга угода стосується створення "фонду підтримки критичної інфраструктури" для підтримки французьких компаній. Кошти спрямують на підтримку секторів, які постраждали від обстрілів Росії (наприклад, с/г, охорони здоров'я, водопостачання тощо).

Зеленський у Парижі зустрінеться не лише з Макроном

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом на полях урочистостей, присвячених подіям у Нормандії. Обидва президенти обговорять ситуацію на полі бою та подальшу підтримку США.

Також окрема зустріч у Байдена щодо України відбудеться з Макроном. ЗМІ очікують, що розмова стосуватиметься використання 300 млрд доларів російських активів на підтримку Києва.

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