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Захід загнав Путіна в кут, глава Кремля вже не має чим відповісти – Жданов

Альона Вороніна
6 червня 2024, 14:18
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У Путіна вже немає коштів і сил для ескалації конфлікту, а от західні країни можуть зробити кілька кроків вперед.
Олег Жданов, Владимир Путин
Захід загнав Путіна в кут, глава Кремля вже не має чим відповісти/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Країна-агресорка Росія уже не має сил і коштів на те, щоб загострити ситуацію під час війни в Україні.

Захід загнав російського диктатора Володимира Путіна у глухий кут. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"У тому й гра Заходу: зараз він загнав Путіна в кут. У Путіна немає коштів і сил для ескалації конфлікту", – зазначив Жданов.

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При цьому, за його словами, західні країни мають можливість зробити ще кілька кроків вперед.

"У Заходу ще є кілька кроків уперед, наприклад, надання Україні авіації та далекобійних ракет. Раптом Нідерланди передумають і 24 літаки приженуть нам через три тижні, а не до кінця року, як обіцяли. Або Бельгія дасть літаки раніше. І ми почнемо завдавати повітряних ударів по російських військах. А у Путіна все, відповісти нічим", – сказав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що армія РФ виходить з Харківщини – ЗСУ розбили полк російських окупантів. Українська армія "перемолола" значну частину ворожого угруповання під Вовчанськом. Через це командування противника йде на згубний крок.

Також раніше повідомлялося, що Роботине опинилося в "сірій зоні" – військові ЗСУ розповіли про нестачу зброї. Українські військові тримають оборону лише в окопах, адже будинків там уже не залишилось.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов сказав, чому Захід дозволив бити по РФ. Рішення Вашингтона щодо використання західної зброї є "відлунням великої геополітичної гри", зазначає Жданов.

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олег Жданов
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