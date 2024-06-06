УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Частину областей України накриють грози і град: де буде сильна негода

Альона Вороніна
6 червня 2024, 13:39
449
У більшості областей буде сухо і сонячно, подекуди температура навіть досягатиме +32 градусів. Але в частині регіонів будуть дощі, грози, град і сильний вітер.

Погода, дождь, природа
Частину областей України накриють грози і град/ unsplash.com

Погода в Україні у п’ятницю, 7 квітня, буде переважно сухою і сонячною, лише низку областей накриють дощі, грози і град. Погіршення погодних умов з випаданням опадів буде спостерігатися у західних областях.

Також можливий локальний грозовий дощ у деяких місцях Луганської області. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

відео дня

"Короткочасні дощі та грози, а при грозах шквали та часом град, передбачаються 7-го червня лише в західних областях України. У більшості областей України буде сухо та сонячно, хіба що на Луганщині – якісь локальні грозові дощики майнуть", – зазначила вона.

Нічна температура повітря триматиметься на рівні від +14 до +19 градусів. А вдень стовпчики термометрів показуватимуть +24…+29 градусів, у південній частині +27…+32 градуси.

На сході завтра можливі сильні пориви північно-західного вітру, додала синоптик.

Погода в Украине 7 июня
Погода в Україні 7 червня/ meteoprog

Погода в Києві 7 червня

У столиці України 7 червня буде сухий і сонячний день, опадів не очікується. Температура повітря буде комфортною – +25…+27 градусів.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні будуть сильні грози та дощі – стало відомо, у яких областях вируватиме негода. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях будуть дощі з грозами, але в інших – тепло.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрила неймовірно затяжна магнітна буря. Ця магнітна буря дуже сильна. Її потужність підвищилася до майже 7-ми балів.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

15:48 Україна
Зеленський прибув до Франції: які "сюрпризи" підготував Макрон

Зеленський прибув до Франції: які "сюрпризи" підготував Макрон

15:26 Україна
Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

15:18 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не чарівна історія : Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова 55952

"Не чарівна історія": Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова

Ну прям Кіркоров : син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр 6172

"Ну прям Кіркоров": син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію 3774

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів 2463

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів

Останні новини

15:48

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

15:41

Єфросиніна розповіла, як донька відреагувала на новину про розлучення

15:26

Зеленський прибув до Франції: які "сюрпризи" підготував МакронВідео

15:18

Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

15:11

Працюватиме годинами: світильник без електрики – цікавий лайфхакВідео

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
15:09

Беремо невелике куряче філе, кабачок і готуємо цілу гору котлет - простіше не придумаєшВідео

15:02

Кому війна, кому Біркін: у кого з українських зірок є "безцінна" сумка Hermes

14:57

З Росії на Саміт миру: в Угорщині оголосили нового учасника заходу

14:32

На Київщині влада і правоохоронці покращать координацію спільної роботи

Реклама
14:27

64-річний Тігіпко увосьме став батьком: перші кадри, ім'я та стать немовлятиВідео

14:18

Захід загнав Путіна в кут, глава Кремля вже не має чим відповісти – Жданов

14:17

Із новою потужністю в наступ: армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом

13:45

Оце так перетворення: Дантес шокував андрогінним луком у стилі старого ГоллівудуВідео

13:39

Частину областей України накриють грози і град: де буде сильна негода

13:32

Відібрали все: в РФ завдали удару Пугачовій - що трапилося

13:00

На тлі онкології: інсайдери розповіли, як змінилися стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма

12:49

"Відповідь буде дуже конкретна": НАТО на порозі серйозної ескалації - Глоба

12:42

Як правильно – "швИдкісний" чи "швидкіснИй" поїзд: яку помилку ми часто робимоВідео

12:28

Роботине опинилося в "сірій зоні": військові ЗСУ розповіли про нестачу зброї

12:12

"Путін свою колоду козирів вичерпав": Жданов сказав, чому Захід дозволив бити по РФ

Реклама
12:09

Саме сьогодні: родина покійної Анастасії Заворотнюк звернулася з важливим проханням

11:50

"Сатурн" більше не попливе: у Криму бійці ГУР знищили російський буксирВідео

11:44

Дівчина епічно вирахувала хлопця-зрадника - відео набрало майже 200 тисяч лайківВідео

11:38

Коли буде найважча ситуація в енергосистемі: в "Укренерго" зробили важливу заяву

11:31

Доходи РФ від нафти злетіли: у ЗМІ розкрили, як Кремль "адаптувався" до санкцій

11:13

Армія РФ виходить з Харківщини: ЗСУ розбили полк російських окупантів

11:12

Розлучення Алсу й Абрамова: стало відомо, що зробив чоловік співачки

10:52

Дружина здивувала чоловіка завзятим сніданком: у Мережі ледь стримують сльози від сміху

10:36

Китайський гороскоп на завтра 7 червня: Тиграм - потужні зміни, Свиням - розрив стосунків

10:31

РФ вдарила по "Епіцентру" і будинках на Херсонщині: спалахнули масштабні пожежіФотоВідео

10:31

"Морський удар, усе влучно": бійці ГУР знищили в Криму вороже судно

10:27

Як позбутися жирних плям на кухонних меблях: 2 найкращі способи

10:26

Церковне свято 7 червня: чому у цей день варто одягти золоті прикраси

10:04

MAGURи для ГУРу: до Дня журналіста стартує великий збір на морські дрони MAGURA V5

09:57

На Дніпропетровщині дрон РФ влучив у рейсовий автобус: деталіФото

09:54

"Служу українському народу": Сергій Жадан вступив до ЗСУ і показав перші кадри

09:40

РФ вдарила дронами по автобусу з пасажирами та об'єкту інфраструктури: що відомоФото

09:29

Гороскоп на завтра 7 червня: Овнам - бентежні слова, у Стрільців все розвалиться

09:01

"Ну прям Кіркоров": син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр

08:59

У Чехії пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним: 4 жертви і десятки поранених

Реклама
08:58

Україна потерпає від обстрілів РФ через нерішучість США: аналітики пояснили загрози

08:45

Без відкривачки та запальнички: як легко відкрити пляшкуВідео

08:41

Чоловік ловив рибу і спіймав понад 4 млн гривень: як йому це вдалося

08:36

Argentem Creek Partners здійснює фальсифікацію документів для блокування Одеського зернового терміналу - ЗМІ

08:29

Чому жителі Києва сидять без світла довше, ніж інші регіони: в Yasno розкрили проблеми

08:27

Україна вимагає від США активізувати підготовку пілотів ЗСУ на F-16 - Politico

08:10

Позбавляти чи не позбавляти мільйони українських громадян за кордоном українського громадянства?Погляд

08:07

Мурат Налчаджиоглу приголомшив заявою після розставання зі своєю дівчиною - деталі

07:44

Окупанти намагаються вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку - Генштаб

06:59

Дрони двічі атакували НПЗ у Ростовській області: спалахнула масштабна пожежаВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти