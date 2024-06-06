Частину областей України накриють грози і град: де буде сильна негода

У більшості областей буде сухо і сонячно, подекуди температура навіть досягатиме +32 градусів. Але в частині регіонів будуть дощі, грози, град і сильний вітер.

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Частину областей України накриють грози і град/ unsplash.com

Погода в Україні у п’ятницю, 7 квітня, буде переважно сухою і сонячною, лише низку областей накриють дощі, грози і град. Погіршення погодних умов з випаданням опадів буде спостерігатися у західних областях.

Також можливий локальний грозовий дощ у деяких місцях Луганської області. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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"Короткочасні дощі та грози, а при грозах шквали та часом град, передбачаються 7-го червня лише в західних областях України. У більшості областей України буде сухо та сонячно, хіба що на Луганщині – якісь локальні грозові дощики майнуть", – зазначила вона.

Нічна температура повітря триматиметься на рівні від +14 до +19 градусів. А вдень стовпчики термометрів показуватимуть +24…+29 градусів, у південній частині +27…+32 градуси.

На сході завтра можливі сильні пориви північно-західного вітру, додала синоптик.

Погода в Україні 7 червня/ meteoprog

Погода в Києві 7 червня

У столиці України 7 червня буде сухий і сонячний день, опадів не очікується. Температура повітря буде комфортною – +25…+27 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні будуть сильні грози та дощі – стало відомо, у яких областях вируватиме негода. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях будуть дощі з грозами, але в інших – тепло.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрила неймовірно затяжна магнітна буря. Ця магнітна буря дуже сильна. Її потужність підвищилася до майже 7-ми балів.

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