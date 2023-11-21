Кремль підготував план повалення влади в Україні: Зеленський назвав терміни

У Москві придумали план дестабілізації в Україні під умовною назвою "Майдан-3".

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У Кремлі хочуть відсторонити від влади Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що кремлівське керівництво підготувало план відсторонення його від посади.

За його словами, в Москві придумали план дестабілізації в Україні під умовною назвою "Майдан-3", а реалізувати його хочуть до кінця 2023 року. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю таблоїду The Sun.

"Остання інформація: вони дуже хочуть – є план "Майдан-3", щоб змінити президента (України) – можливо, не через вбивство, а через зміну (влади – ред.)", - попередив президент.

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Разом з тим він переконаний в тому, що росіяни будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають.

"Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають. Ідея була до кінця року. Але, як ви бачите, ми можемо з цим жити", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив про те, що Росія має намір влаштувати в Україні переворот. Україна не піде на будь-які формати переговорів з агресором Росією, які передбачають заморозку війни, сказав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кремль готує масові провокації в Україні. Україною пронеслася низка скандалів, яким точно російські окупанти зрадіють.

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