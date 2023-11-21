Україна опинилася в центрі ризиків Третьої світової війни - Зеленський

В результаті російського вторгнення, Україна опинилася в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни, сказав Володимир Зеленський.

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За словами президента Зеленського, Україна зараз запобігає Третій світовій війні / колаж Главред, фото УНІАН і "Вікіпедія"

В результаті російського вторгнення, Україна опинилася у центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. Про це повідомляє британське видання The Sun з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, Україна зараз запобігає Третій світовій війні.

"Україна сьогодні знаходиться в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. І я дійсно думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США і Китай спільно не закличуть її вивести свої війська з української території", - сказав український лідер.

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За словами Зеленського, війна в Ізраїлі відвернула увагу світу від України і підкреслив зв'язки Москви з прихильниками ХАМАС в Ірані.

"Ця країна посилила військові зусилля Росії, поставивши смертоносні дрони-камікадзе", - сказав український президент.

Візит Остіна в Україну

Нагадаємо, 20 листопада до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Він підкреслив, що прибув для того, щоб передати важливе повідомлення – США будуть продовжувати підтримувати Україну в їх боротьбі за свободу проти агресії Росії.

Остін після зустрічі із Зеленським прокоментував позицію США.

"Для мене було честю зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити тверду підтримку України з боку США. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжимо підтримувати нагальні і довгострокові Бойові потреби України", – підкреслив міністр оборони США.

Пізніше кореспонденти The Washington Post звернули увагу, що США пообіцяли Україні подальшу поставку зброї з деяким застереженням. Під час сьогоднішнього приїзду до Києва міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні далекобійне озброєння і артснаряди "принаймні, протягом деякого часу".

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