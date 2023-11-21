Міністр оборони Німеччини прибув до Києва: яка ціль візиту

Борис Пісторіус зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умеровим і президентом Володимиром Зеленським.

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Борис Пісторіус приїхав з візитом в Україну / Колаж: Главред, фото: BMVg_Bundeswehr, скріншот відео twitter.com / JulianRoepcke

Міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус, прибув з неоголошеним візитом у вівторок, 21 листопада, до столиці України. Ця поїздка спрямована на підтримку України та підтвердження важливості співпраці між двома країнами. Про це повідомило видання ntv.

Політик прибув потягом до Києва рано-вранці і планує зустрітися з керівництвом України, у тому числі з українським міністром оборони Рустемом Умеровим та президентом Володимиром Зеленським.

Представники Міністерства оборони Німеччини зазначили, що основною метою візиту міністра оборони Бориса Пісторіуса до України є підтвердження підтримки з боку Берліна.Візит міністра покликаний підтвердити важливість співпраці між Німеччиною та Україною у військовій сфері.

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Головні теми візиту – це навчання українських силовиків та військова допомога. У рамках програми візиту планується також вшанування пам'яті подій на Майдані та відвідування українського військового полігону.

Нагадаємо, це вже другий візит Пісторіуса до Києва з моменту призначення на посаду міністра оборони. Його попередній візит відбувся у лютому цього року, під час якого він вручив тодішньому міністру оборони Олексію Резнікову іграшковий танк Leopard 2.

Також нещодавно Борис пісторіус повідомив, що Німеччина планує значно збільшити військову допомогу Україні на 2024 рік, подвоївши її обсяг до 8 мільярдів євро. У своєму виступі на німецькому телеканалі ARD він наголосив, що це рішення є "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її".

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