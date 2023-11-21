"Перший контрнаступ": Зеленський зробив потужне звернення в день Євромайдану

Українці повинні бути сильними і єдиними, впевнений глава держави.

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Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Гідності та Свободи / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи, який відзначається 21 листопада.

"Десять років тому ми приступили до нової сторінки боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ - проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі", - написав Зеленський у вівторок в Telegram.

За його словами, "рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла і наша зірка – Зірка України".

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"Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, щоб стати вільними. Вільними, щоб бути гідними. Заради нових часів", - написав також президент.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

Звернення Володимира Зеленського / Скріншот

Євромайдан

Як відомо, 21 листопада виповнюється десять років з початку Євромайдану в Києві. Масова багатомісячна акція протесту почалася у відповідь на тотальну корупцію режиму Віктора Януковича, а також у зв'язку з припиненням українським урядом підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Вона отримала всенародну підтримку після спроби жорстокого розгону протестувальників на Майдані.

Ухвалення Радою законів, що передбачали, зокрема, посилення санкцій за участь у масових заворушеннях призвело до того, що протести почалися в багатьох куточках країни. Влада пішла на крайні заходи і застосувала зброю проти протестувальників, проте не змогла зломити протести. В результаті президент Віктор Янукович покинув Київ і незабаром втік до РФ.

Раніше Зеленський заявив про те, що Кремль підготував план повалення влади в Україні. У Москві придумали план дестабілізації в Україні під умовною назвою "Майдан-3".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що завершено розслідування найбільшої справи Майдану. В Україні судитимуть екс-президента Віктора Януковича і тодішніх керівників силових відомств у справі про розстріл мітингувальників на Майдані.

Як писав Главред, на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році повідомлялося, що президент-втікач Віктор Янукович перебуває у Мінську. Кремль готує його до спецоперації. За одним із сценаріїв, його хотіли оголосити " президентом України".

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