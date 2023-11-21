Міноборони виявило збитки у військовій частині Чернігівщини на 40 млн гривень

Під час аудиту було виявлено чотири порушення, що призвели до збитків державі.

https://glavred.net/ukraine/minoborony-vyyavilo-ubytki-v-voinskoy-chasti-chernigovshchiny-na-40-mln-griven-10518622.html Посилання скопійоване

У військовій частині завищили вартість генераторів / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ua.depositphotos.com, МОУ

Міністерство оборони України оприлюднило результати аудиту, проведеного у військовій частині Чернігівської області, під час якого були виявлені серйозні порушення. Аудитори встановили, що збитки, завдані державі, складають 38,8 мільйонів гривень, про це повідомило Міноборони у понеділок, 21 листопада.

Аудит Міноборони виявив чотири порушення в одній з військових частин Чернігівської області. Найбільш значним порушенням виявилось завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів на 37,1 мільйонів гривень. Виявлено, що посадові особи укладали додаткові угоди з постачальниками. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

При цьому в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

відео дня

Інші порушення

Крім цього, аудит виявив інші порушення на загальну суму 1,7 мільйона гривень. Також встановлено факти перешкоджання аудиторам під час їхньої роботи.

Внаслідок виявлених порушень розпочато кримінальне провадження, а матеріали щодо порушень посадових осіб передані правоохоронним органам для подальшого розгляду.

Ініціатива "Рекрутинг" від МОУ

Нагадаємо, в Україні зовсім нещодавно розпочався перший проєкт, спрямований на залучення мотивованих осіб до служби у Збройних силах. Головне завдання цього рекрутингу полягає в тому, щоб дати людям можливість належним чином розібратися в тому, які вакансії, які навички та які знання можуть бути корисними у Збройних силах.

Також в рамках ініціативи "Рекрутинг" Міністерство оборони України підписало угоду з компанією Work.ua. Це вже друга угода у межах цього проекту. Вона передбачає безкоштовне надання послуг порталом Work.ua в інтересах підтримки потреб армії. Війська України наразі потребують кваліфікованих спеціалістів, тому важливо, щоб потенційні кандидати мали чітке розуміння, до якої військової частини і на яку конкретну спеціальність вони запрошені.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.