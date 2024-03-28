Зеленський переговорив зі спікером Джонсоном: усі подробиці

Зокрема, ішлося про використання заморожених російських активів для покриття витрат на допомогу Україні.

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Президент іще раз підкреслив на важливості схвалення допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, який затягує розгляд законопроєкту з грошима на допомогу Україні.

У своїх соцмережах Зеленський поділився подробицями дзвінка.

"Подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та Президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення. Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами. Виведена з ладу найбільша українська ГЕС", - повідомив глава держави.

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Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Він наголосив, що у цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе.

"Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне - щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання", - додав президент.

Також Зеленський обговорив з Джонсоном необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України.

Новини з фронту - Росія готується до нового наступу, а Україні нічим відбиватися

Раніше The Economist писав, що влітку країна-агресорка Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту.

За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити Росії прорвати оборонні лінії України.

Також зазначається, що Україна запізнюється зі зміцненням власних оборонних позицій. Там вважають, що влада країни "все ще мріє про новий контрнаступ" і боїться, що нинішня лінія фронту може "перетворитися на кордон", який "відрізає частину країни і позбавляє її більшої частини виходу до моря".

Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами CBS News зауважив, що Україна витримала зимовий наступ росіян з обмеженим запасом озброєння, але до нової операції ворога, яку Кремль готує на літо, не готова.

"А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію... Тому що партнери інколи дуже раді, що ми стабілізували ситуацію... Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз", - відповів глава держави.

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