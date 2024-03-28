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РФ готується наступати влітку з новою силою: Зеленський каже, що немає чим відбиватися

Яна Ставська
28 березня 2024, 17:14
За даними ЗМІ, Росія готує масштабний наступ уже на літо.
РФ готується наступати влітку з новою силою: Зеленський каже, що немає чим відбиватися
Росія бажає захопити ще більше українських територій / Колаж Главреда. Фото: 31 окрема механізована бригада, скріншот CBS News, 24 ОМБр імені короля Данила

Україна витримала зимовий наступ росіян з обмеженим запасом озброєння, але до нової операції ворога, яку Кремль готує на літо, не готова, попередив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

У розмові з журналістами Зеленський зазначив, що успіху російський наступ взимку не мав.

"Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж було два-три місяці тому, коли в нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху", - сказав глава держави.

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Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Президент нагадав, що українській армії довелося відбиватися від ворога в умовах дефіциту снарядів, підтвердивши, що новий наступ РФ очікується приблизно наприкінці травня або в червні.

"А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію... Тому що партнери інколи дуже раді, що ми стабілізували ситуацію... Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз", - наголосив Зеленський.

Але все ж таки президент, описуючи, як ЗС РФ руйнують українські міста і села, зауважив, що "ми не знаємо, що буде завтра. Ось чому ми маємо підготуватися".

Війна в Україні - новий наступ Росії

Раніше The Economist писав, що влітку країна-агресорка Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту.

За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити Росії прорвати оборонні лінії України.

Також зазначається, що Україна запізнюється зі зміцненням власних оборонних позицій. Там вважають, що влада країни "все ще мріє про новий контрнаступ" і боїться, що нинішня лінія фронту може "перетворитися на кордон", який "відрізає частину країни і позбавляє її більшої частини виходу до моря".

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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