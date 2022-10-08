Зеленський озвучив "найкращий варіант" для росіян після вибухів на Кримському мосту

Зеленський назвав найкращий варіант для окупантів після вибуху / president.gov.ua

Росіянам слід терміново тікати з захоплених територій - це найкращий для них варіант після вибухів на Кримському мосту, йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні на території нашої держави був не поганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонця, на жаль в Криму було хмарно, хоча і теж тепло. Але якими б не були хмари, українці знають, що робити і знають що наше майбутнє воно сонячне. Це майбутнє без окупантів на всій нашій території, в тому числі і в Криму. Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них", - заявив президент.

Зеленський додав, що якщо окупантів змушують залишитися на захопленій території, то будь-який окупант може здатися в полон.

"Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їх життя. Україна завжди дотримується всіх міжнародних норм і конвенцій", - додав президент.

Також Зеленський заявив, що жодних інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, не залишать.

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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