Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову та Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та закликав західних партнерів зупинити російський терор.

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У Львові та Кривому Розі загинули і постраждали люди через атаку РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ДСНС

Російські окупанти завдали ракетного удару по Україні вранці 4 вересня. Найбільше постраждав Львів. Відомо, що загинуло семеро людей, троє з них - діти. Рятувальники розбирають завали, продовжують пошуки.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, близько 40 осіб поранено. Пошкоджено близько півсотні багатоквартирних і приватних будинків. Працівники ДСНС уже врятували 12 осіб.

Працюють психологи, розгорнуто оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих жителів, перевіряє, чи немає постраждалих у сусідніх будинках. За необхідності будуть розгорнуті Пункти Незламності.

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У Кривому Розі окупанти поцілили по готелю. Постраждали щонайменше 5 осіб, зокрема 10-річна дитина. Будівлю готелю частково зруйновано, пошкоджено й житлові будинки поруч.

"Удар по щільній житловій забудові - прицільний удар по людях. Цілеспрямоване вбивство цивільних. За це обов'язково буде покарання", - зазначив Клименко.

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та закликав західних партнерів зупинити російський терор.

"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - написав глава держави.

Ракетний удар по Львову та Кривому Рогу 4 вересня

У ніч на 4 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти піднімали в небо авіацію - бомбардувальники Ту-22М3 і носій ракет "Кинджал" МіГ-31К. У Львові прогриміли вибухи.

Окупанти завдали два удари по центру міста. За словами мера Львова Андрія Садового, армія РФ застосувала ракети "Кинджал".

"Дуже багато руйнувань - понад 50 будівель. Велика частина - це серце нашого міста, історична спадщина. Ми точно розуміємо, що з шести будинків ми людей відселяємо. Дві школи сьогодні не працюватимуть - повилітало дуже багато вікон", - зазначив він.

Також РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі - постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

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