УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову та Кривому Рогу

Анна Ярославська
4 вересня 2024, 09:29
237
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та закликав західних партнерів зупинити російський терор.
Ракетний удар по Львову - наслідки
У Львові та Кривому Розі загинули і постраждали люди через атаку РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ДСНС

Російські окупанти завдали ракетного удару по Україні вранці 4 вересня. Найбільше постраждав Львів. Відомо, що загинуло семеро людей, троє з них - діти. Рятувальники розбирають завали, продовжують пошуки.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, близько 40 осіб поранено. Пошкоджено близько півсотні багатоквартирних і приватних будинків. Працівники ДСНС уже врятували 12 осіб.

Працюють психологи, розгорнуто оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих жителів, перевіряє, чи немає постраждалих у сусідніх будинках. За необхідності будуть розгорнуті Пункти Незламності.

відео дня

У Кривому Розі окупанти поцілили по готелю. Постраждали щонайменше 5 осіб, зокрема 10-річна дитина. Будівлю готелю частково зруйновано, пошкоджено й житлові будинки поруч.

"Удар по щільній житловій забудові - прицільний удар по людях. Цілеспрямоване вбивство цивільних. За це обов'язково буде покарання", - зазначив Клименко.

Зеленський відреагував на ракетний удар РФ

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих та закликав західних партнерів зупинити російський терор.

"Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити", - написав глава держави.

  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС
  • Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024
    Ракетний удар РФ по Львову 4 вересня 2024 Фото: t.me/andriysadovyi, t.me/V_Zelenskiy_official, ГосЧС

Ракетний удар по Львову та Кривому Рогу 4 вересня

У ніч на 4 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти піднімали в небо авіацію - бомбардувальники Ту-22М3 і носій ракет "Кинджал" МіГ-31К. У Львові прогриміли вибухи.

Окупанти завдали два удари по центру міста. За словами мера Львова Андрія Садового, армія РФ застосувала ракети "Кинджал".

"Дуже багато руйнувань - понад 50 будівель. Велика частина - це серце нашого міста, історична спадщина. Ми точно розуміємо, що з шести будинків ми людей відселяємо. Дві школи сьогодні не працюватимуть - повилітало дуже багато вікон", - зазначив він.

Також РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі - постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета новини Львова новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

11 людей – критичні: в лікарні Львова розповіли про стан 35 постраждалих через ракетний удар

11 людей – критичні: в лікарні Львова розповіли про стан 35 постраждалих через ракетний удар

11:13 Україна
Ракетний удар РФ по Україні: сили ППО збили 22 ударних дрони і 7 крилатих ракет

Ракетний удар РФ по Україні: сили ППО збили 22 ударних дрони і 7 крилатих ракет

10:03 Україна
Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову та Кривому Рогу

Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову та Кривому Рогу

09:29 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі 9828

В Україну йде похолодання: які області заливатимуть грозові дощі

Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку 8639

Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку

Сюрприз буде вже в 2024 році: Нострадамус із Індії назвав дату кінця війни в Україні 6109

Сюрприз буде вже в 2024 році: "Нострадамус" із Індії назвав дату кінця війни в Україні

Не впізнав ніхто: що сталося із зіркою серіалу Свати - деталі 5533

Не впізнав ніхто: що сталося із зіркою серіалу "Свати" - деталі

Останні новини

11:34

Україна чекає переломного моменту: США можуть планувати вивести РФ на переговори

11:33

Церковне свято 5 вересня: що заборонено робити у день святого Афанасія

11:27

Ракета РФ вдарила по серцю Львова: пошкоджено сім пам'яток архітектуриФото

11:14

"Розлучився, нове життя": онук Алли Пугачової зробив заяву про стосунки з дружиною

11:13

11 людей – критичні: в лікарні Львова розповіли про стан 35 постраждалих через ракетний ударВідео

РФ вдарила по Львову "Кинджалами": горять будинки, загинули людиРФ вдарила по Львову "Кинджалами": горять будинки, загинули люди
11:10

Чому сідає одяг після прання: як врятувати улюблені речі

11:02

Рекордна кількість техніки: під час наступу на Покровськ ворог зазнав втрат

10:40

Китайський гороскоп на завтра 5 вересня: Кроликам - підстава від друзів, Зміям - розчарування

10:15

Супер засіб із 3 інгредієнтів відмиє навіть найстрашнішу плиту: як його приготувати

Реклама
10:03

Ракетний удар РФ по Україні: сили ППО збили 22 ударних дрони і 7 крилатих ракет

09:29

Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Львову та Кривому РогуФото

09:27

Гороскоп на завтра 5 вересня: Козерогам - дивовижна енергія, Скорпіонам - несподівана втрата

09:00

США мають намір варити Росію повільно, як жабу: Жданов – про зняття обмежень на удари по РФ

08:58

Садовий про наслідки удару РФ по Львову: 7 загиблих, постраждали 50 будівель у центріФото

08:52

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба подав у відставку: що відомо

08:17

Путін вірить, що може поглинути Україну: в ISW сказали, чи можливі переговори

08:14

У Львові внаслідок удару загинули 7 людей, серед них троє дітей: що відомоВідео

08:00

Клуб незадоволених країн: навіщо Туреччина вступає до БРІКС і чим це ускладнить життя УкраїніПогляд

07:44

"Повернуся і допоможу, чим зможу": втікач Волошин зібрався рятувати Україну

07:32

РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі: постраждали 5 осібФото

Реклама
07:29

Тільки гостроокі кмітливці знайдуть 3 відмінності: надзвичайна загадка на уважність

06:10

Битва триває: як Гарріс і Трамп провели День праці?Погляд

05:24

Посуд сяятиме чистотою: як за 30 секунд позбутися нальоту на чашках

04:31

Вражають ідеями усіх: топ-5 найкреативніших знаків зодіаку

04:04

Колготки стануть втричі міцнішими: жінка показала надзвичайний лайфхакВідео

02:58

Операцією на Курщині ЗСУ зламали плани Путіна: що тепер буде з переговорами

02:32

"Треба забути про потужні енергоблоки": яке майбутнє ядерної енергетики України - Кошарна

02:00

Ситуація напружена: росіяни окупували ще один населений пункт - DeepState

00:55

Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

00:43

Тодоренко розповіла про проблеми з розвитком сина

00:08

Лялька пластикова: зрадниця Сєдокова перекроїла обличчя

03 вересня, вівторок
23:51

Скасувати всі обмеження на атаки проти РФ: президент країни ЄС після Полтави

23:34

В Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві

23:15

"Є лише один варіант": у FP здивували "реалістичним" сценарієм закінчення війни

23:07

Пішов у засвіти: помер відомий народний артист України - перші деталі

23:06

Як позбутися слідів клею від наліпки: простий спосіб з ідеальним результатомВідео

23:01

У мами: стало відомо, де ховається принц Гаррі в Британії

22:58

Будівля зруйнована: РФ вдарила по університету в СумахФотоВідео

22:46

Стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вийде ексклюзивно на Київстар Т

22:20

Усього два секретні інгредієнти: абсолютно новий рецепт борщу - пальчики оближешВідео

Реклама
22:19

Перезавантаження - Стефанішина, Верещук - радикальні зміни у владі

22:15

Зіткнетеся зі справжньою бідою: куди не можна ходити 4 вересня - прикмети

21:46

"Люди досі під завалами": Зеленський розкрив наслідки удару РФ по Полтаві

21:35

Донька Валерія Залужного "злила" його таємницю - усі деталі

21:28

Росіяни на Торецькому напрямку розстріляли українських полонених - ОГП

21:13

До однієї з лікарень у Львові прийшла посилка з мінами: пацієнтів евакуювали

20:56

Україна увійшла у десятку на Паралімпіаді 2024: медальний залік

20:32

Як назавжди позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці: найдієвіші способи

20:21

ЗСУ безстроково утримуватимуть райони Курської області: Зеленський розкрив подробиці

20:16

На кону шлях в ЄС: у Польщі різко закликали вирішити одне з питань щодо Волині

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погоди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти