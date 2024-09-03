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В Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві

Ангеліна Підвисоцька
3 вересня 2024, 23:34
116
Військове керівництво держави посилить заходи із забезпечення безпеки особового складу на об'єктах.
удар по Полтаві
Командування ухвалило рішення щодо безпеки після удару по Полтаві / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП

Російські окупанти вдарили по Полтаві двома балістичними ракетами Іскандер по Полтаві. Ворог ударив по військовому навчальному закладу. Військове керівництво держави ухвалило важливе рішення про посилення захисту особового складу на об'єктах. Про це повідомили в Сухопутних військах України.

Командування Сухопутних військ проводить своє розслідування, щоб зрозуміти, чи було зроблено все можливе для захисту життя і здоров'я військовослужбовців. До того ж потрібно з'ясувати, чи належним чином здійснювалося керівництво установою в умовах постійної ракетної небезпеки.

"Є десятки загиблих і сотні поранених. Ми втратили мужніх українців, наших побратимів і сестер, військовослужбовців. Це війна. І наших громадян, наших воїнів убив противник, завдавши удару далеко в тилу. Щиро співчуваємо всім, хто втратив рідних, поділяємо горе близьких. Зробимо все можливе для якнайшвидшого одужання поранених ... Заходи із забезпечення безпеки особового складу на об'єктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни та до командування наших частин. Разом із військовим керівництвом держави закликаємо міжнародних партнерів прискорити надання допомоги, яка дасть змогу відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів", - ідеться в повідомленні.

відео дня
В Україні ухвалили важливе рішення щодо захисту особового складу після удару по Полтаві
Що відомо про ОТРК Іскандер / Інфографіка: Главред

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удар по Полтаві - головні новини

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. Унаслідок удару є багато загиблих і понад 200 поранених.

Згодом стало відомо, що часовий проміжок між тривогою та прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища.

Є часткове руйнування однієї з будівель інституту, багато людей опинилися під завалами. Рятувальники локалізували пожежу і продовжують розбір завалів.

Станом на 15:00 3 вересня стало відомо, що завдяки швидкій і злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 із них дістали з-під завалів. Усіх постраждалих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

Пізніше Повітряні Сили розкрили деталі атаки РФ на Полтаву. Тривога напередодні удару була оголошена саме через загрозу балістики, однак проблема в тому, що долітає вона за кілька хвилин у прикордонні з РФ області.

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