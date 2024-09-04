РФ вдарила по Львову "Кинджалами": горять будинки, загинули люди

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки РФ є загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу.

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РФ завдала ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року / Колаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

У ніч на 4 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти піднімали в небо авіацію - бомбардувальники Ту-22М3 і носій ракет "Кинджал" МіГ-31К. У Львові та Кривому Розі прогриміли вибухи.

Вибухи у Львові

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки РФ є загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу.

"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома. Багато вибитих вікон у районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника", - написав він у Telegram.

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Інформація про постраждалих уточнюється.

Садовий уточнив, що РФ обстріляла місто ракетами "Кинджал". У Львові працювали сили ППО.

О 06:43 Садовий повідомив, що вже відомо про шістьох постраждалих унаслідок атаки на Львів. Серед них - 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу.

ЗМІ пишуть, що у Львові горить новий житловий комплекс, який здали в експлуатацію лише в березні 2023 року. Будинок уже заселений.

07:12 У Львові вже 17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано до лікарень міста. У п'яти пацієнтів тяжкий стан", - повідомив Садовий.

Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Львову:

07:43 Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до 23.

Серед постраждалих – п'ятеро дітей. Одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої тяжкості, четверо – мають легкі ушкодження.

Крім того, двоє людей загинули. Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка.

"Загибла 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою в 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо", - написав мер Львова.

08:02 Козицький повідомив про третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо, це 14-річна дівчинка.

Кількість постраждалих зросла до 25.

Повітряні атаки РФ на Україну

Пізно ввечері 2 вересня російська окупаційна армія обстріляла місто Запоріжжя. У результаті двоє людей загинули, ще двоє - поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.

Унаслідок російського ракетного удару по Сумах увечері 1 вересня поранення дістали тринадцять осіб, зокрема четверо дітей. Руйнувань зазнав навчальний заклад і щонайменше 5 багатоповерхівок.

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