Було шикування під час вибуху чи ні: все, що відомо про кривавий удар по Полтаві

Російські окупанти вдарили по Полтаві двома ракетами Іскандер. Кількість загиблих та поранених значно зросла.

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Що відомо про удар по Полтаві / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Вікіпедія, topcor.ru

Російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Полтавському навчальному закладу та вбили щонайменше 51 людину. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

У Мережі ходили чутки про те, що ракетний удар відбувся прямо у момент шикування на плацу Інституту зв'язку. Однак насправді це не так.

"Відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалось", - сказав Лазуткін.

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В Офісі генпрокурора зазначили, що правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України".

Чим росіяни вдарили по Полтаві

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 9:08, після чого всі студенти, які були на навчанні, пішли в укриття. Потужні вибухи пролунали за декілька хвилин після оголошення тривоги.

За попередніми даними, російські окупанти вдарили по Полтаві двома балістичними ракетами Іскандер-М.

Що відомо про постраждалих та загиблих

Внаслідок балістичного ракетного удару кількість постраждалих станом на 18:00 зросла до 51. З-під завалів вдалося врятувати 11 людей.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що кількість постраждалих зросла до 219. Під завалами можуть бути ще 18 людей.

Дивіться відео про наслідки ракетного удару по Полтаві:

Що відомо про наслідки удару по Полтаві / фото: скріншот

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під завалами опинилися десятки людей. Росіяни вдарили двома ракетами "Іскандер" по навчальному закладу та лікарні.

"На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Біль і сум за загиблими… Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події. Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", - написав він.

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