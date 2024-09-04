Садовий про наслідки удару РФ по Львову: 7 загиблих, постраждали 50 будівель у центрі

Десятки людей отримують медичну допомогу. Кілька постраждалих - у важкому стані, зокрема п'ятеро дітей.

https://glavred.net/ukraine/sadovyy-o-posledstviyah-raketnogo-udara-po-lvovu-pyatero-pogibshih-postradali-50-zdaniy-10594085.html Посилання скопійоване

Андрій Садовий розповів про наслідки ракетного удару по Львову / Колаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

Зранку 4 вересня російська окупаційна армія завдала двох ракетних ударів по цивільних об'єктах у Львові. Станом на 8:00 вже понад 35 осіб отримують медичну допомогу. Семеро людей загинули, зокрема й троє дітей.

Як розповів мер міста Андрій Садовий, кілька постраждалих - у важкому стані, зокрема п'ятеро дітей.

"Дуже багато руйнувань - понад 50 будівель. Велика частина - це серце нашого міста, історична спадщина. Ми точно розуміємо, що з шести будинків ми людей відселяємо. Дві школи сьогодні не працюватимуть - повилітало дуже багато вікон", - зазначив він.

відео дня

За його словами, розбір завалів триває.

О 08:41 Садовий повідомив, що кількість жертв ракетного удару зросла до чотирьох.

Дивіться відео - Садовий розповів про наслідки ракетного удару РФ по Львову:

Зі свого боку, голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що російська атака по Львову була комбінованою - ракетами і дронами. Ворог завдав два ракетних удари, бив по цивільних об'єктах, житлових кварталах, де немає ні військових, ні інфраструктурних об'єктів.

Дивіться відео - Козицький розповів про наслідки ракетного удару РФ по Львову:

О 08:50 Козицький повідомив, що загиблих уже п'ятеро. П'ята жертва російського удару - дитина.

08:59 Кількість жертв у Львові зросла до семи, повідомив мер Львова. За його словами, троє із семи загиблих - діти.

Ракетний удар по Львову і Кривому Рогу 4 вересня

У ніч на 4 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти піднімали в небо авіацію - бомбардувальники Ту-22М3 і носій ракет "Кинджал" МіГ-31К. У Львові прогриміли вибухи.

Також РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі - постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред