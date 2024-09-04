РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі: постраждали 5 осіб

Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

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РФ завдала ракетного удару по Україні 4 вересня 2024 року / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, t.me/alarmukraine

Рано вранці в середу, 4 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час російської ракетної атаки прогриміли вибухи.

Перед цим Повітряні Сили попереджали про рух двох крилатих ракет курсом на Кривий Ріг.

Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул закликав мешканців Кривого Рогу нічого не знімати і не публікувати в Мережі.

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"Будь ласка, інформаційна гігієна. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у Facebook.

О 07:24 Вілкул уточнив, що окупанти вдарили ракетою по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок.

"Поки, слава Богу, всі живі. П'ятеро постраждалих, не важкі", - повідомив він.

Інформації про жертви поки немає.

За словами Вілкула, міський Штаб допомоги людям розгортається у школі №103. Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.

"Тимчасово призупинено рух на ділянці від вулиці Святогеоргіївської до площі Домнобудівників. Вагони маршрутів №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №№9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний - площа Домнобудівників", - додав він.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі постраждали п'ятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік і 10-річна дівчинка. Дитину госпіталізовано, інші постраждалі приходитимуть до тями вдома.

За словами Лисака, у місті пошкоджено готель. У кількох багатоповерхівках вибито вікна.

Ракетний удар по Львову

У ніч на 4 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти піднімали в небо авіацію - бомбардувальники Ту-22М3 і носій ракет "Кинджал" МіГ-31К. У Львові прогриміли вибухи.

Відомо про двох загиблих у Львові. 19 осіб постраждали.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

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