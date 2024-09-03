Скасувати всі обмеження на атаки проти РФ: президент країни ЄС після Полтави

Президент Латвії закликав зняти для України обмеження на використання всіх видів зброї проти РФ.

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Латвія закликає зняти всі обмеження для використання зброї проти РФ / колаж: главред: фото: Вікіпедія, ТСН

Після того, як росіяни вдарили 3 вересня по Полтаві президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європу та світову спільноту дати дозвіл на удари по Росії західним озброєнням. Така заява стала відома, посилаючись на поідомлення президента Латвії у соцмережі Х.

Президент Рінкевичс повідомив, що дозвіл на удари по Росії далекобійною європейською зброєю не стане ескалацією, а, навпаки, допоможе побороти Росію.

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"Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей", - наголосив латвійський президент.

Особливо президент Латвії відзначив удари по Полтаві, які стались напередодні.

Удари росіян по Україні - останні новини

Нагадаємо, що 3 вересня, РФ завдала удару по території України ракетами і дронами. Російські загарбники запустили чотири ракети і 35 безпілотників "Шахед".

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський зазначив, що за оновленими даними внаслідок російського удару по Полтаві загинула 51 людина, ще 271 - поранено.

Стало відомо, що українські військові збільшать інтенсивність ударів по території Росії. Війна все більше переходить на територію РФ.

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