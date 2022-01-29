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Зеленський побоюється, що США навмисно перебільшують загрозу вторгнення РФ - Politico

29 січня 2022, 09:25

У листопаді 2021 року Володимир Зеленський бив тривогу і говорив про загрозу російського вторгнення, але останнім часом "прагне випромінювати спокій".

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський побоюється, що США можуть спеціально роздувати загрозу вторгнення Росії, щоби підготувати ґрунт для укладення угоди з Кремлем щодо Донбасу. Про це йдеться у статті видання Politico.

Автор статті зазначає, що ще в листопаді 2021 року Зеленський бив тривогу і говорив про загрозу російського вторгнення, але останнім часом "прагне випромінювати спокій".

За словами джерел Politico, близьких до президента України та його команди, зміна настроїв Зеленського пов'язана зі зростаючим роздратуванням щодо Адміністрації президента США Джо Байдена. Зокрема після того, як Держдеп відкликав сім'ї дипломатів.

"Офіційні особи в Україні та деякі в Європі кажуть, що США дозволяють дипломатам залишити Україну передчасно і надмірно лякають місцевих жителів, а також фінансові ринки, підвищуючи вартість позик для Києва", - пише видання.

Більш того, одне з джерел зазначило, що Зеленський побоюється, що США навмисно роздувають загрозу з боку президента Росії Володимира Путіна, щоби у Вашингтона був політичний простір для укладення угоди з Кремлем. Наприклад, з надання Москві більшого контролю над Донбасом.

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Зазначається також, що адміністрація Байдена давно заперечує подібні плани.

читайте також"Залякування людей і спроба сіяти паніку": Арахамія оцінив заяви США про вторгнення РФ в УкраїнуНагадаємо, 27 січня відбувся телефонна розмова президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського. Телеканал CNN повідомив з посиланням на джерела, що переговори нібито пройшли "не дуже добре". Байден і Зеленський не зійшлися на думках щодо "рівнів ризику" російської атаки.

Прессекретар Ради національної безпеки Емілі Хорн заявила, що анонімні джерела "брешуть". А прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров також заперечував слова анонімного джерела каналу і закликав вірити лише офіційній інформації.

Тим часом республіканці в Палаті представників звернулися до президента Джо Байдена з проханням оприлюднити стенограму його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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