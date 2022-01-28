Зеленський про "таємниці" Байдена: "у кожного є свої секрети"

Володимир Зеленський / Скришот Telegram-канал офісу президента

В рамках сьогоднішньої пресконференція з представниками іноземних ЗМІ президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналіста про те, чт може знати президент США Джо Байден і не може знати він.

"У кожного є свої секрети", - почав Зеленський.

Також, за його словами, він бачить всі ризики і те, як проходить ескалація, тому що постійно тримає руку на пульсі. А що може знати Байден-він не уявляє.

Нагадаємо, республіканці в Палаті представників звернулися до президента Джо Байдену з проханням оприлюднити стенограму його розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про розмову про можливе вторгнення Росії в країну.

Дана вимога з'явилася після того, як Білий Дім і Уряд України оскаржили репортаж CNN, в якому високопоставлений український чиновник написав у мережі, що дзвінок "не пройшов добре".