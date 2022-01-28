Росія не піде в атаку на Україну, а НАТО не воюватиме за Київ: ЗМІ дізналися про нову позицію Альянсу

У НАТО є певні зобов'язання перед Києвом, а позиція блоку була б зовсім іншою, якби Україна перебувала в Альянсі.
Росія не планує здійснювати військове вторгнення на територію України. Для проведення такої операції росіянам треба було б сконцентрувати біля українських кордонів більшу кількість військ. НАТО не має права на військове втручання в ситуацію можливого повномасштабного збройного конфлікту Москви і Києва, оскільки Україна не перебуває в Альянсі. Однак у військово-політичного блоку є певні моральні зобов'язання перед Києвом.
Як повідомляє Euractiv з посиланням на джерело видання в НАТО, в Альянсі визнають, що Росія наразі не планує військової операції проти України. У росіян неподалік від кордонів з українською державою не сконцентрована така кількість військ, яка вказувала б на подібні плани Москви.
читайте такожЗагроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра і дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про небезпечний сценарій"Щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами (такими, як в Україні), потрібні військові можливості, відмінні від тих, які розгорнуті наразі", - зазначають журналісти з посиланням на джерело.
При цьому вказується, що у Північноатлантичного альянсу немає можливості щодо військового втручання в потенційний повномасштабний збройний конфлікт Росії та України, оскільки Київ не перебуває в Альянсі.
Втім, ситуація була б іншою, якби будь-яка з країн військово-політичного блоку піддалася атаці.
"Якщо Росія припуститься помилки, напавши на державу-член НАТО, у нас буде Третя світова війна", - вважає джерело.
Також інсайдер журналістів в Альянсі підкреслив, що Україна, втім, є партнером організації з широкими можливостями. Тому у НАТО є якісь моральні зобов'язання перед Києвом, включаючи санкції щодо Росії у разі російської військової інтервенції на територію української держави.
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Загроза військового вторгнення Росії на територію України
В адміністрації Байдена з посиланням на розвідку США раніше повідомили, що Росія за декілька тижнів до можливого військового вторгнення на територію України може піти на провокацію на Донбасі, пов'язану з нападом на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором". На думку американців, такі дії можуть стати приводом для військової операції проти української держави.
Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували дані, згідно з якими біля кордонів України зосереджено понад 127 тисяч російських військових. У відомстві не виключають, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по об'єктах стратегічного значення.
Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до народу попросив українців не піддаватися панічним настроям і заявив, що ситуація залишається стабільною. Ризик загострення війни з Росією не посилився, проте ажіотажу стало більше. Втім, країна повинна бути готовою до оборони.
В комітеті Верховної Ради з питань безпеки заявили, що Україна мобілізує 300-400 тисяч резервістів у разі посилення військового конфлікту з Росією. Це люди з бойовим досвідом, які можуть швидко виконувати поставлені державою завдання.
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