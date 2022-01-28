В ОП розповіли, чи була суперечка між Байденом і Зеленським

Байден провів телефонну розмову з Зеленським / УНІАН

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повідомлення про розмові президентів США та України з посиланням на анонімні джерела "повністю розходяться з фактами".

Подоляк у коментарі "УП" зазначив, що обидві сторони переговорів вже спростували чутки про "невдалі" переговори лідерів країн.

"Відразу після розмови президентів були опубліковані офіційні повідомлення про зміст розмови. Відразу ж після появи перших помилкових описів розмови президентів були опубліковані і офіційні спростування таких описів. Це факти", - підкреслив радник глави ОП.

Також він зазначив, що майже щодня з посиланням на анонімні джерела з'являються повідомлення, що повністю розходяться з реальністю.

читайте такожЗеленський обговорив з Байденом "конкретні кроки" фінансової підтримки України"Що, безумовно, є проявом різних інформаційно-пропагандистських воєн. Саме такі фейки і є одним з основних живильників напруги, вони підштовхують війну як ідею. Насправді розмова президентів Зеленського і Байдена була дуже конструктивною, діловою, вона стосувалася конкретних практичних речей", - підсумував Подоляк.

"Невдала" розмова Байдена і Зеленського

Раніше CNN повідомило, що переговори Президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена нібито пройшли "не дуже добре". Лідери держав не зійшлися в думках щодо "рівнів ризику" російської атаки.

У Білому домі цю інформацію спростовують, відзначаючи, що анонімні джерела "поширюють неправдиву інформацію".