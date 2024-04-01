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Зеленський назвав дуже ефективне і вирішальне "слово" для перемоги

Ангеліна Підвисоцька
1 квітня 2024, 23:14
Президент акцентував увагу на тому, що українські дрони завдають ефективних ударів по РФ.
Зеленський, дрон
Зеленський назвав зброю, яка скаже останнє слово у війні / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Офіс президента

Українські дрони допоможуть перемогти у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Вони скажуть одне з вирішальних слів для перемоги. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

"І це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога, а отже, потрібно більше й ефективніші українські безпілотники. Можемо це забезпечити", - сказав він.

Він зазначив, що провів нараду з військовими та урядовцями щодо всіх необхідних видів безпілотників - від FPV до ударних дронів, які показують відмінний результат у глибоких ударах по військовому потенціалу РФ.

відео дня

"Говорили сьогодні і про нюанси виробництва, і про підтримку та фінансування, про контракти, про необхідну гнучкість у визначенні пріоритетів. Саме те, чого вимагає війна, має вироблятися нашим оборонно-промисловим комплексом - стільки, скільки потрібно, так вчасно, як потрібно", - підкреслив Зеленський.

Атаки на НПЗ Росії

Сили оборони України уразили вже третину найбільших нафтопереробних заводів Росії. Далекобійні засоби діють по ворожих стратегічних об'єктах на дедалі більшій відстані.

Днями, 15 березня, під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ - сталася потужна пожежа. Було завдано удару по нафтохімічному підприємству Перший завод у Калузькій області. Пошкоджено обладнання.

Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України, повідомила Українська правда 17 березня. Зокрема, це вже 12 російський НПЗ, який зазнав ударів.

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