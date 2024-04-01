Ворог іде на штурм із новою тактикою: ситуація на сході різко загострилася

ЗСУ постійно виявляють спроби окупантів просунутися, розповів Сергій Цехоцький.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Російські окупанти намагаються йти на штурм на Авдіївському напрямку, повідомив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Наразі ворог проявляє активність у малих групах, із 4-5 осіб. Завдання окупантів - дістатися до якоїсь точки, чи то підвал, чи будь-яке інше приміщення, і там закріпитися. Таке завдання їм ставить командування РФ. Так вони хочуть просунутися і досягти якихось цілей", - розповів він в ефірі каналу Еспресо.

За його словами, ЗСУ постійно виявляють спроби окупантів просунутися і знищують їх.

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"Нещодавно в районі Первомайського йшла ворожа група. Двох ми вже задвухсотили, за іншими поки що полюємо", - каже український офіцер.

За його словами, ситуація напружена всюди, адже намагається деморалізувати українців, застосовуючи обстріли населених пунктів.

"Також постійно прилітає С-300. По наших позиціях ворог б'є КАБами. Росіяни сподіваються, що це нас якось деморалізує і ми відступимо. Але нічого такого не відбувається. ЗСУ знають своє завдання. Ми зміцнюємо рубежі оборони, вдень і вночі ця робота проводиться. Також ми створюємо різні "сюрпризи" для ворога, зокрема й дистанційне мінування", - додав Цехоцький.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація навколо Авдіївки

Раніше повідомлялося про те, що Авдіївка - нова лінія оборони. На Ставці обговорили ситуацію на фронті та про нові лінії оборони, де здійснюються укріплення рубежів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ перекидає війська з Авдіївки. Росіяни весь рік готували сили, резерви, техніку і зброю до наступу, розповів заступник командира 3 ОШБр.

Як повідомляв Главред, у Пентагоні вважають відхід українських сил з Авдіївки стратегічним рішенням. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, що захисників України вивели для збереження артилерії і снарядів, адже їх критично не вистачає без допомоги США.

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