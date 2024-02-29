Зеленський каже, що Росія "не зупиниться" і готує нові хвилі дестабілізації

2024 рік - рік прагматизму у відносинах з сусідами, підкреслив президент.

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Зеленський звернувся до Європи / Колаж Главреда. Фото: Стратком ЗСУ, ua.depositphoto.com

Президент Володимир Зеленський, коментуючи відносини з країнами-сусідками України, заявив, що "кожен бачить" підготовку Росії до нових хвиль дестабілізації.

У своєму вечірньому зверненні у четвер, 29 лютого, глава держави, зокрема, підбив підсумки щодо своєї поїздки до Албанії й участі у саміті країн Південно-Східної Європи.

"Є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії і більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Дякую усім партнерам, які допомагають вчасно і без затримок", - висловився Зеленський. відео дня

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Він анонсував "глобальний саміт миру" у Швейцарії на рівні лідерів країн з участю країн Південно-Східної Європи.

Також Зеленський переконаний, що цей рік "має стати реальним часом щодо вступу до ЄС".

"Ще навесні ми можемо розпочати зробити перші переговорні кроки", - вважає Зеленський.

Зауважив президент й підхід до відносин з державами-сусідками України.

"Цей рік - рік прагматизму у відносинах з сусідами. Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там - у Росії - хочуть і нову гонитву озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми усі у Європі маємо чітко усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного - не витримає свобода усіх інших. Ми мусимо досягти наших спільних цілей", - підкреслив Зеленський.

Останні події на кордоні з Україною

Через протести на польсько-українському кордоні минулого тижня керівництво України та Польщі ведуть перемовини щодо повного припинення торгівлі товарами. За словами премʼєра Дональда Туска, вже була спроба обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України, пропонуючи безмитний ввіз у середньому за 2022-2023 роки обсязі. Проте польський уряд планує внести пропозицію до Брюсселя про зміну референтного періоду, з 2022-2023 на час до початку війни.

Тим часом Росія "розхитує" ситуацію у Придністровʼї. У середу, 28 лютого, "депутати" окупованого агресором Росією Придністров'я (ПМР) звернулися до російської Ради Федерації і Держдуми з так званим "проханням" щодо запуску заходів, спрямованих на "захист ПМР" в умовах, мовляв, посилення тиску з боку Молдови. Тирасполь свої дії мотивує "економічною блокадою" від Кишинева. Ще рік тому президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може прийти на допомогу Молдові у разі збройної агресії Москви проти Кишинева.

А ось скандальний Віктор Орбан - премʼєр сусідньої Угорщини - знову видав антиукраїнську заяву, намагаючись посадити Україну за стіл переговорів.

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